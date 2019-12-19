Kıbrıs

Harmancı’dan Girne kapısı esnafına yeni yıl ziyareti

19 Aralık 2019

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa esnafı ile “beklentilerini alma ve bölgesel projeler öncesinde görüş ve düşünceleri dinleme” çerçevesinde temaslarını sürdürüyor.

Belediye açıklamasına göre, yaklaşan yeni yıl öncesinde ilk olarak Taşkınköy bölgesi esnafını ziyaret eden Başkan Harmancı’nın bu kez durağı Girne Kapısı esnafı oldu.
Girne Kapısı ile Dikilitaş arasında bulunan esnafların yeni yılını kutlayan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, belediyenin uygulamaları yanında yapılması planlanan projeler konusunda düşünceleri dinledi. Yeni yıl öncesi esnafı rahatlatabilecek ihtiyaçların ne olduğunu da soran Başkan Harmancı’ya LTB Müdür Muavini Fikri Özgüvenli, bazı şubelerin amirleri ve halkla ilişkiler çalışanları eşlik etti.



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