AvrupaDünya

Putin: TürkAkım gibi projelere karşın Ukrayna üstünden Avrupa’ya transiti koruyacağız

19 Aralık 2019

Rusya lideri Vladimir Putin, büyük yıl sonu basın toplantısı kapsamında sorularını yanıtlamak için Rus ve yabancı gazetecilerle bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2001’den beri düzenlediği büyük basın toplantısı için bu yıl 1.895 gazeteci akredite oldu.

Rus liderin ekonomiden iç siyasete, uluslararası meselelerden Rusya’daki sosyal sorunlara kadar çeşitli alanlarda değerlendirmeler yaptığı büyük basın toplantısı, hem Kremlin’in dış politika vizyonunun bir özetinin olması hem de ülke içindeki sorunlara çözüm aranması nedeniyle önemli.

Putin’in her yılın sonunda düzenlediği bu basın toplantısının ‘büyük’ olarak tanımlanmasının nedenlerinden biri, toplantının belirli bir bitiş zamanının olmaması. Zira basın toplantısının ne zaman biteceğine Rus lider kendisi karar veriyor.

Putin’in bu yıl 15. kez düzenlediği basın toplantılarının en uzunu 2008’de gerçekleşmişti. Bu basın toplantısı 4 saat 40 dakika sürmüştü. Putin’in geçen yılki basın toplantısı ise 3 saat 43 dakikanın ardından sonlanmıştı.

 

 



Etiketler

İlgili Makaleler

İngiltere’de konut krizi büyüyor: Evsizlerin sayısı bir yılda yüzde 23 arttı

18 Aralık 2019

ABD’de 40 yıl önceki cinayeti DNA testi çözdü

18 Aralık 2019

Sakızdaki diş izleriyle, 5 bin 700 yıl önce yaşamış olan kadının genetik şifresi çözüldü

18 Aralık 2019

Tayland’ın Karındeşen Jack’i: cezaevinden salındı, altıncı kurbanını öldürdü

18 Aralık 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı