Adalar’da ruam hastalığına yakalanan 81 at itlaf edildi

Adalar Kaymakamlığı, ruam hastalığı nedeniyle 81 atın itlaf edildiğini, karantina kapsamında ilçeye hayvan giriş çıkışının durdurulduğunu açıkladı.

Adalar Kaymakamlığı, ilçedeki bazı atlarda ruam hastalığının tespit edildiğini belirterek, tedavisi bulunmayan hastalığa yakalandığı tespit edilen 81 adet atın itlaf edildiğini duyurdu.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, ilçede bulunan bütün tek tırnaklıların (at, merkep, katır), ilgili mevzuatı gereğince yılda iki kez olmak üzere ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde sağlık taramasından geçirildiği belirtildi.

‘Ruam hastalığının tedavisi ve aşısı yok’

Bu yıl sonbahar mevsiminde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından tek tırnaklıların sağlık taramasından geçirilmesi ve yapılan tahliller sonucunda, Büyükada’daki bazı atlarda ruam hastalığının tespit edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“At, merkep, katır gibi tek tırnaklı hayvanlarda görülen ruam hastalığının tedavisi ve aşısı bulunmadığından, hastalık tespiti yapılan hayvanların ilgili mevzuat gereği itlaf edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle tahlil sonuçları kesinleşen ve tedavisi bulunmayan hastalığa yakalandığı tespit edilen 81 adet at, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca itlaf edilmiştir. Tahlil sonuçları kesinleşmeyen tek tırnaklıların işlemleri ise devam etmektedir. İlçemiz dahilinde uygulanan karantina tedbirleri kapsamında ilçeye hayvan giriş çıkışı durdurulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

İmamoğlu: Canlıyı ve doğayı koruma noktasında en üst seviyede takipçisiyiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalar’da bazı atlarda ruam hastalığı tespit edilmesi konusunda rapor istediğini belirtti.

CHP tarafından düzenlenen ‘Yerel Yönetimler ve Turizm Zirvesi’nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Adalar’daki olayla ilgili soruya şu karşılığı verdi:

“Dün bu bilgiyi alır almaz bir rapor istedim. Henüz bana bir bilgi ulaşmadı. Bu konuda kesinlikle canlıyı ve doğayı koruma noktasında en üst seviyede takipçisiyiz. Adalar’da yıllardır var olan kontrolsüzlüğü, tanımsızlığı ama ulaşım ama başka konularda… Bu sadece atların korunması değil, doğanın da korunması. Birçok konu var. Adalar’ın bu anlamda ihmal edilmişliği… Göreceksiniz bu yılın ilk yarısında yüzde 90’ı çözülmüş olacak. Fayton meselesinde daha hızlı davranacağız, daha erken bir şekilde açıklayacağız. Yüzde 90’ını çözmüş bir şekilde Adalar halkına ve İstanbulluya güzel müjdeler vereceğiz. Ama söylediğiniz süreci de takip ediyoruz.”