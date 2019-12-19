FutbolSpor

Lapta Yavuzlar ŞAMPİYON

19 Aralık 2019

Liselerarası Futbol Birinciliğinde Bekirpaşa Lisesi’ni 1-0 yenen Lapta Yavuzlar Lisesi birinci oldu

 

FİNALİ 1-0 KAZANDI: Lise Futbol Birinciliğinde finalde Bekirpaşa Lisesi’ni 1-0 yenen Lapta Yavuzlar Lisesi şampiyon olurken, üçüncülüğü ise Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’ni 2-0 yenen Namık Kemal Lisesi kazandı

 Liselerarası Futbol Birinciliğinde Bekirpaşa Lisesi’ni 1-0 yenen Lapta Yavuzlar Lisesi birinci oldu.

Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan ve büyük bir mücadeleye sahne olan maçta Lapta Yavuzlar Lisesi final maçında Bekirpaşa Lisesi karşısında 1-0 galip gelerek şampiyon olmayı başardı.

Lise Futbol Birinciliğinde üçüncülüğü ise Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’ni 2-0 yenen Namık Kemal Lisesi kazandı.

 



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