Zimbabve’de ilk aşı Sağlık Bakanına yapıldı

Zimbabve Enformasyon Bakanı Monica Mutsvangwa, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkede ilk etapta sağlık çalışanlarının aşı olacağını duyurdu.

Mutsvangwa, ilk olarak Sağlık Bakanı Chiwenga ve sağlık çalışanlarının aşı olduğu bilgisini paylaşarak, “Nüfusun yaklaşık yüzde 60’ını aşılamayı hedefliyoruz” dedi.

Zimbabve, salgınla mücadele kapsamında Çinli Sinopharm şirketinin geliştirdiği aşıdan 800 bin doz alacağı açıklamıştı. İlk partide gönderilen 200 bin doz aşı ise Çin tarafından bağışlanmıştı.

Ülkede şimdiye kadar 35 binden fazla vaka görüldü, bin 418 kişi hayatını kaybetti.