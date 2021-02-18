Teksaslı yetkililerden halka çağrı: Suyunuzu tüketmeden önce kaynatın

Kuzey Kutbu’ndan ABD’nin iç ve güney bölgelerine inen dondurucu soğuklar, ülkede hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

BBC’de yer alan habere göre, Teksas’ta su arıtma merkezlerini de etkileyen elektrik kesintileri nedeniyle yaklaşık 7 milyon kişiden musluk suyunu tüketmeden önce kaynatmaları istendi.

Kesintiler birkaç gün daha sürebilir

Houston Belediye Başkanı Sylvester Turner basın mensuplarına yaptığı açıklamada muhtemelen birkaç gün daha elektrik kesintilerinin devam edeceğini bildirdi.

Turner, elektrik kesintisinin devam ettiği evlerde suyu kaynatmanın da mümkün olmaması nedeniyle bu kişilerin sağlıkları açısından sadece ambalajlı su kullanmasını önerdi.

Kentte bazı iş yerlerine ve kiliselere ısınmak için sığınanlara aynı zamanda içme suyu sağlandığını belirten Turner, hala dondurucu soğukların etkisini sürdürdüğünü kaydetti. Turner, özellikle sabah ve akşamları yola çıkanları dikkatli olmaları konusunda uyardı.