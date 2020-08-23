Zihni, Türkiye 3.Ligi’ne transfer oldu

Ülkemizin başarılı futbolcularından Zihni Temelci, futbol hayatını Türkiye’de devam ettirmeye karar verdi.

Cihangir savunmasında forma giyen Zihni, Türkiye 3.Lig’den Belediye Kütahyaspor’a transfer oldu. Profesyonel sözleşmeye imza atan Zihni, kulübü Cihangir’e de teşekkür etti.

Zihni şu açıklamayı yaptı:

“TFF 3. Lİg ekiplerinden Belediye Kütahyaspor’la profesyonel sözleşme imzaladım.

Öncelikle bana kolaylık ve anlayış sağlayan ve herzaman destekcim olan Cihangir Gençlik Spor Kulübü’ne çok teşekkür ederim. Amacım başta ailemi sonrada KKTC halkını gururlandırmak.