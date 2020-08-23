Irak’ta göstericiler hükümet binalarını ateşe verdi

Irak’ın Halepçe kentinde göstericiler hükümet binalarını ateşe verdi. Gösterici grup ile güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede biri polis 6 kişi yaralandı.Irak’ın Halepçe kentinde bir grup gösterici hükümet ve siyasi partilere ait binaları ateşe verdi, çıkan arbedede biri polis 6 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, kendilerini “hükümet karşıtı göstericiler” olarak tanımlayan bir grup, dün akşam saatlerinde Halepçe kent merkezinde, Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile kaymakamlık, belediye ve trafik müdürlüğüne ait binalara taş atarak saldırdı.

Göstericilerin, taşlı saldırı sonrası ateşe verdiği belediye binası ve trafik müdürlüğüne ait binalarda büyük hasar meydana geldi.

Halepçe Belediye Başkanı Kwestan Ekrem, göstericilerin KDP binasına silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Binalara saldırılar sırasında gösterici grup ile güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede biri polis 6 kişi yaralandı.