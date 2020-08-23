Türkiye

Türkiye’de koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı

23 Ağustos 2020
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Türkiye‘de 19 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 6 bin 121’e yükseldi. 1217 olarak açıklanan vaka sayısıyla birlikte toplam hasta sayısı ise 258 bin 249 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu Twitter hesabından paylaştı. 23 Ağustos’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1217 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 22 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 121’e, toplam vaka sayısı ise 258 bin 249’a yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 795 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 795 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 237 bin 165’e yükseldi. Toplam test sayısı 6 milyon 327 bin 466, ağır hasta sayısı 783, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,5 oldu.


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