Zeytin Dalı harekatında Burseya Dağı ele geçirildi. Kilis’in güneydoğusundaki çatışmalarda ise bir asker şehit oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Afrin’e yönelik olarak düzenlediği “Zeytin Dalı” harekâtı dördüncü gününe girdi.

Pazar günü saat 11:05’de başlatılan kara harekâtı kapsamında 15 nokta YPG’den alındı, 17 tuzaklı mayın bölgesi temizlendi.

Genelkurmay Başkanlığı harekât kapsamında Kilis/Gülbaba Köyü güneydoğusunda girilen çatışmada bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

Harekatta Afrin bölgesinin doğusundaki Azez’den operasyon başlatıldı.

Suriye’nin Azez kasabası üzerinden, Afrin’e doğru ilerlemeye başlayan Türk Silahlı Kuvvetleri, ilk hedef olan, stratejik öneme sahip Burseya Dağı’nı ele geçirdi.

Burseya’nın teröristlerden temizlenmesiyle Türkiye sınır hattı ile birlikte Azez ve çevresindeki Suriyeli sivillerin güvenliğine yönelik tehditlerin azalacağı belirtildi.

Zeytin Dalı Harekatı’nda şimdiye kadar 170’ten fazla hedef imha edildi.