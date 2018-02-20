Zeytin Dalı Harekatı 32’nci gününde

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili açıklama yaptı.

Türkiye Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ mensubu teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları düzenlendi…

Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1715 oldu.

Açıklamada, harekat kapsamında, Afrin kırsalında belirlenen terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ’a ait sığınak, barınak ve mevzilerden oluşan hedefler, Kilis’ten çok namlulu roketatar, Fırtına obüsleri ve tanklarla vuruldu. Kent merkezinden de görülebilen atışların ardından terör hedeflerinin tam isabetle vurulduğu belirtildi. Bu arada, Afrin’de 3 köy daha teröristlerden temizlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, sabah saatlerinde Afrin’in Sorani, Heyyani ve Zeytune köylerini YPG/PKK-DAEŞ’ten kurtardı.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ’ın işgalindeki Afrin’in 5 beldesinde biri belde merkezi, 55’i köy, 4’ü köy altı yerleşim ve 20’si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK’ya ait üs olmak üzere 81 noktayı örgütten kurtarmış oldu…