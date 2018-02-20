Feministival başladı

Feministival “Değişen Çalışma Yaşamında Kadın Olmak” temalı sunum ile dün akşam başladı. Festival açılışında Feministivali organize eden Kadın Eğitimi Kolektifi aktivistleri sahneye çıktı.

Kolektifden Pınar Piro’nun yaptığı açılış konuşmasının ardından, “Değişen Çalışma Yaşamında Kadın Olmak” temalı sunum kolektif eğitmenlerinden Nazen Şansal tarafından gerçekleştirildi. Sunumun ardından “Norma Rae” isimli film gösterildi.

Kadın Eğitimi Kolektifi’nden yapılan açıklamaya göre, festival çerçevesinde bu akşam Güzelyurt’ta GÜKAD İşbirliği ile GÜKAD Lokali’nde saat 19.30’da “Muhafazakârlaşma Kıskacında Kadın” temalı sunum ve Agora filmi gösterilecek.

Gazimağusa’da ise yine bu akşam, MAKAMER işbirliği ile Mağusa Çanakkale Satranç Derneği’nde saat 19.00’da “Emek” temalı sunum, ardından da “İki Gün ve Bir Gece” adlı film gösterilecek.

Festival çerçevesinde 22 Şubat’ta Lefkoşa’da “Örgütlü Kadın Örgütlü Toplum” paneli ve “İşçi Kadına Övgü ( Zehra Kosova Belgeseli)” gösterimi yer alacak.