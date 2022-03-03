Zelenskiy: Özgürlüğümüzden başka kaybedecek bir şeyimiz yok

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy Ukrayna’nın savunma hatlarının Rus saldırısına karşı tutulduğunu söyledi ve Moskova’nın gece yarısından beri Ukrayna’yı bombalamasına ara verilmediğini belirtti.
Vladimir Zelenskiy, “Kendi özgürlüğümüzden başka kaybedecek bir şeyimiz yok” diyerek, Ukrayna’nın uluslararası müttefiklerinden günlük olarak silah tedarik ettiğini de sözlerine ekledi.
Zelenskiy “Nükleer silahlarımız yok, uluslararası pazarlara petrol ve gaz sağlamıyoruz. Ama insanlarımız var. Toprağımız var. Bunun için savaşıyoruz” dedi.
Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e gönderdiği bir mesajda şunları söyledi:
“Git kendi Rusça konuşanlarını kurtar. Dünyanın her yerinde değil, ama kendi evinde. Orada onlardan çok var, yaklaşık 150 milyon. Buraya gelince, Ukrayna’ya zafer”
16 bin gönüllü gelecek
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’ya yardım için 16 bin yabancı gönüllü savaşçının geleceğini, ilk kafilenin ülkeye ulaşmak üzere olduğunu bildirdi.
Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında, ortaklarından ve gerçek dostlarından günlük olarak silah aldıklarını belirtti.
Her geçen gün kendilerine daha fazla ve daha güçlü silahların verildiğini bildiren Zelenskiy, “Ukrayna’ya yardım için 16 bin yabancı gönüllü savaşçı geliyor. İlk kafileleri artık ülkeye ulaşmak üzere. Onlar bizim özgürlüğümüzü, hayatımızı korumak için geliyor” dedi.
Zelenskiy, 27 Şubat’ta tüm dünya vatandaşlarına ve Ukrayna’nın dostlarına seslenerek Ukrayna’yı ve Avrupa’yı Rus saldırısına karşı savunmaya çağırmıştı.
Yabancıların orduda 2016’dan beri gönüllü olarak savaşabilmesinin mümkün olduğu ülkede, “Ukrayna’nın Bölgesel Savunması için Uluslararası Lejyon” isminde yabancılardan oluşan bir alt birlik oluşturulmuştu.