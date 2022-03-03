Zelenskiy: Özgürlüğümüzden başka kaybedecek bir şeyimiz yok

Vladimir Zelenskiy, “Kendi özgürlüğümüzden başka kaybedecek bir şeyimiz yok” diyerek, Ukrayna’nın uluslararası müttefiklerinden günlük olarak silah tedarik ettiğini de sözlerine ekledi.

Ukrayna’nın ilk COVID-19 vakasını kaydetmesinden bu yana iki yıl geçtiğini söyleyen Zelenskiy Rusya’nın saldırısı hakkında “Başka bir virüsün saldırdığı bir hafta oldu” dedi.

“Öyle bir cevap vereceğiz ki şaşıracaksınız. Biz her evi her şehri yenileyeceğiz” diyen Zelenskiy, Rusya’nın değişen taktikleri ve şehirlerdeki sivilleri bombardımanına rağmen Ukrayna’nın direnişte başarılı olduğunu kanıtladığını dile getirdi.

Zelenskiy “Nükleer silahlarımız yok, uluslararası pazarlara petrol ve gaz sağlamıyoruz. Ama insanlarımız var. Toprağımız var. Bunun için savaşıyoruz” dedi.

Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e gönderdiği bir mesajda şunları söyledi:

“Git kendi Rusça konuşanlarını kurtar. Dünyanın her yerinde değil, ama kendi evinde. Orada onlardan çok var, yaklaşık 150 milyon. Buraya gelince, Ukrayna’ya zafer”

16 bin gönüllü gelecek

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’ya yardım için 16 bin yabancı gönüllü savaşçının geleceğini, ilk kafilenin ülkeye ulaşmak üzere olduğunu bildirdi.