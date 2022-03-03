Akaryakıt fiyatlarına 1 TL 41 kuruş zam önerisi Bakanlar Kurulu gündeminde.

Bakanlar Kurulu, 95 Oktan Kurşunsuz Benzine ve 98 Oktan Kurşunsuz Benzine 1 TL 41 kuruş, Euro Diesele 1 TL 44 kuruş zammı da görüşecek.

Haftada bir akaryakıt fiyatlarına ilişkin bir rakam tespit eden Akaryakıt Birimi önerisini Bakanlar Kurulu’na sundu. Yeni fiyatların Bakanlar Kurulu’nda onaylanıp, Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Önerilen rakamlar şöyle:

95 Oktan: 15.11 TL

98 Oktan: 15.35 TL

Euro Dizel: 15.00 TL

Gazyağı: 14.51 TL

Eski rakamlar söyle:

95 Oktan: 13.70 TL

98 Oktan: 13.94 TL

Euro Dizel: 13.56 TL

Gazyağı: 13.36 TL

Akaryakıt fiyatları en son 16 Şubat 2022 tarihinde zamlanarak 95 Oktan 13.70 TL, 98 Oktan 13.94 TL, Euro Dizel: 13.56 TL ve Gazyağı 13.36 TL olmuştu.