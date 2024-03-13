Zeki Çeler KTSO’yu ziyaret etti

Zeki Çeler: “Yerel sermaye ve yerel iş gücü politikalarına verdiğimiz önemi yapacağımız projelerle göstereceğiz”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Kıbrıs Türk Sanayi Odasını (KTSO) ziyaret etti.

TDP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Çeler’e başkan seçildikten sonra yaptığı ilk ziyarette Genel Sekreter Nevzat Özkunt, Mali Sekreter Evrim Hıncal, Ekonomik Kalkınma ve Yerel İş Gücü Politikalarından Sorumlu Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Erman Yaylalı ve Ticaret, Yerel Sanayi ve Üretim Politikalarından Sorumlu MYK Üyesi Güner Ersen eşlik etti.

Çeler ziyarette yaptığı konuşmada, KTSO’nun ülkenin vazgeçilmez kurumlarından biri olduğunu kaydetti. Girdikleri yeni dönemde yerel sermaye ve yerel iş gücü politikalarına verdikleri önemi yapacakları projelerle göstereceklerini kaydeden Çeler, üretimin önemine işaret etti.

-“Kıbrıs Türk toplumu bu yaşananları asla hak etmiyor”

Ülkenin bugün içinde bulunduğu durumda kötü giden tek şeyin ekonomi olmadığını, sağlıktan eğitime birçok alanda tükenmişlik yaşandığını savunan Çeler, Kıbrıs Türk toplumunun bu yaşananları asla hak etmediğini kaydetti.

Çeler, “Bunların üstesinden gelebilecek yapıyı oluşturmanın zorluğunu düşündükçe heyecanımız artıyor. Bu yapılanmaya da üretimden başlamak zorundayız. Dışa karşı daha güçlü bir yapı oluşturduktan sonra da bu daha da kolay olacaktır. Kıbrıs sorunu çözülmeden hiçbir şeyin çözülmeyeceğini düşündürdüler bize yıllarca. Ancak biliyoruz ki; şu anki durum içinde bir anlaşma söz konusu olsa yok olacağız” dedi.

-“Kamudaki bürokratik engelleri kaldıracağız”

Kamunun hantal yapısı ve yaşanan bürokratik engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik Bakanlık döneminde online işlemlere geçişi sağladıklarını anımsatan Çeler, bunun gibi tüm alanlarda da bürokratik engellerin ortadan kaldırılması ve kamunun verimli hizmet verebilmesinin öncelikleri olacağını vurguladı.

-Kamacıoğlu: TDP ülke siyaseti için çok önemli bir partimiz

KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu da TDP’nin ülke için çok önemli bir siyasi parti olduğunu söyleyerek, Çeler’i başkanlığı için bir kutladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kamacıoğlu, “ İnşallah TDP eskisinden de daha iyi günlerine dönecek ve siyasetteki yerini güçlü şekilde alacaktır” diye konuştu.