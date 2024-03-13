İskele’de evinde ve arabasında uyuşturucu bulunan şahıs tutuklandı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün İskele’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından H.G.(E-37)’nin kullanımındaki araçta ve ikametgahında yapılan aramalarda, tasarrufunda toplam 115 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile yaklaşık 1 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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