İskele’de evinde ve arabasında uyuşturucu bulunan şahıs tutuklandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Mart 13, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

İskele’de evinde ve arabasında uyuşturucu bulunan şahıs tutuklandı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün İskele’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından H.G.(E-37)’nin kullanımındaki araçta ve ikametgahında yapılan aramalarda, tasarrufunda toplam 115 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile yaklaşık 1 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Fotoğraf: Arşiv


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Tags:iskeleuyuşturucu
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