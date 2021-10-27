Zaroğlu: Meclis feshi atılacak son adımdır

Milletin Partisi Kurucusu Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu, BRT’de Manşet + programına konuk oldu.

Ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulunan Zaroğlu, erken seçim tarihi ve hükümet kurma görevlendirmesi konularına değindi, yapılan zamları eleştirdi.

“Meclis feshi atılacak son adımdır”

Siyasi Partilerin kendi partilerinin ikbali uğruna Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a anayasaya aykırı hareket etmesi çağrısında bulunduklarını belirten Zaroğlu, Anayasa’nın 106. Ve 88. Maddelerinin uygulanmaması ile birlikte bir seçim tarihinin belirlenmesinin mümkün olmadığını dile getirdi. Söz konusu maddelerin uygulanmadığını söyleyen Zaroğlu, bu noktada Cumhurbaşkanı’nın 2 ay içerisinde yeni bir görevlendirme yapması gerektiğini hatırlattı. Cumhurbaşkanı’nın ihtimaller varken Meclis’i feshetmesini doğru bulmadığını belirten Zaroğlu, bu adımın en son nokta olması gerektiğini savundu.

“Kurultay’dan sonra sular durulacak”

İçerisinde bulunulan durum içerisinde Ulusal Birlik Partisi’nin olmadığı bir senaryoda hükümetin kurulabilme olasılığının mümkün olmadığını söyleyen Zaroğlu; “ Kurultay sonrası suların durulacağını ve her şeyin yola gireceğini düşünüyorum. Bu durumda Meclis’te seçim tarihini belirleyebilecek” dedi.

En uygun seçim tarihi 6 Şubat

Erken seçim tarihi konusun “26 Aralık tarihine de tamamız” diyen Zaroğlu, bu tarihin teknik olarak mümkünatının kalmadığını ifade ederek;”9 Ocak tarihi itibarıyla her seçime hazırız” dedi. Bertan Zaroğlu olarak kişisel düşüncesini de açıklayan Lefkoşa Milletvekili; “6 Şubat tarihi en uygunu olacaktır. Çünkü bu tarihte okullar tatil. Sosyal mesafe ve hijyen koşullarına uyabilmek adına en makul tarih olacaktır diye düşünmekteyim” dedi. Zaroğlu, Milletin Partisi’nin yapılacak seçimlere katılma konusunda herhangi bir sıkıntısının olmadığını da yineledi.

“Ülkede zihinler ve bakış açıları ile birlikte her şey değişmeli”

Ülkedeki mevcut sistemin değişmesi gerektiği konusuna değinen Zaroğlu; küçük bir ülke olan KKTC’de Başkanlık sisteminin başarılı olabileceğini ifade etti.”Kendi şahsımıza münhasır bir yapı oluşturabiliriz” diyen Lefkoşa Milletvekili; “Bu ülkenin değişime ihtiyacı var. Sistem değişmeli, anayasa değişmeli. Tabii öncelik olarak zihinler ve bakış açılarını değiştirmeliyiz. Bunu başarırsak ülkeyi refaha erdirebiliriz. Evet bu düzeni siyasetçiler bozuyor ama düzeltecek olan yine siyasiler olacak.Bunun için reformlar yapabilecek ortamlar meydana getirmeliyiz” dedi.

“Karma oyda yanan karar oy alamayan partiler var”

Oy sistemi konusunda tek bölge seçim sisteminin makul olduğunu belirten Zaroğlu, bu oylamada halkın gücünün fazla olduğunu belirtti. “Bu sayede tek bölgeden oy alınarak tek bölgeye endekslenilmiyor” diyen Zaroğlu; karma oy konusunda da problem yaşandığına değindi. “Karma oyda yanan bir çok oy var. Bu çok yanlış bir durum. Meclis’teki partilerin çoğu yanan oylar kadar oy almadı” diyen Lefkoşa Milletvekili,bu nedenle Karma Oy Sisteminin kalkmasını düşündüğünü kalkmayacaksa dahi daha basitleştirilmesi gerektiğini belirtti.

“İlklerin partisi; Milletin Partisi”

“Milletin Partisi ilklerin partisi olacak” diyen Kurucu Başkan, partinin kadınlara ve gençlere verdiği önemin bir kez daha altını çizerek KKTC’de bir ilk olacak kararın da bilgisini paylaştı. ”Genel Başkanımız bir kadın olacak” diyen Zaroğlu, Milletin Partisi’nin vizyonu ve misyonuyla ülkeye damgasını vuracağının bu adımla bile belli olduğunun altını çizdi. YDP’lilerle gönül bağlarının devam ettiğini vurgulayan Zaroğlu, YDP’lileri de Milletin Partisi’ne katılmaya davet ederek; “Doğru yolu tercih edeceklerine inanıyorum” dedi.

Kötü yönetim zamları da beraberinde getirdi

Tüp gaza ve akaryakıta yapılan zamlar konusuna değinen Zaroğlu, halkın gündemini oluşturan hayat pahalılığı ve zam gibi konuların da yine seçim ve siyasetten geçtiğini vurguladı. “Sorunların giderilmesi için bunları çözebilecek kişilerin ülke yönetiminde olması gerek” diyen Lefkoşa Milletvekili; “Bu ülkede 9-10 ayda 70 milyon dolarlık akaryakıt alındı. Bunların altını incelemek lazım. Bir sürü kara delik var ülkede.Tüm gelir bu deliklere akıyor.Fiyat İstikrar Fonu niye var? Bu zamların önünü kesebilmek için. Ama bizim ülkemizde maaşlar oradan ödeniyor yalnızca. Kötü yönetim olmasa bu zamlar düzenlenebilirdi. Kara delikleri kapatmak gerek. Zamlar diğer zamları da beraberinde getirecek. Bedelini yine halk ödeyecek” dedi