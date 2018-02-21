Zaroğlu, askerlik iddialarını doğruladı

Milletvekili Bertan Zaroğlu, “sağlık raporu” alarak askerlik yapmadığı iddialarını doğruladı.

Yeniden Doğuş Partisi milletvekili Bertan Zaroğlu, ADA TV’de yayınlanan “Günaydın Ada” isimli programa katılarak “sağlık raporu nedeni ile askerlik yapmadığı” iddialarını doğruladı.

Bertan Zaroğlu: “beni tanıyan herkes bilir ki Bertan Zaroğlu doğduğundan beri askerdir. Türk milletinin askeriyim ben. Yüce Türk milletinin askeriyim”dedi Zaroğu , 2010 yılında kaza geçirdiğini ve kazadan dolayı “askere elverişli değildir, barışta görev yapamaz, savaşta yapar” şeklinde bir rapor aldığını söyledi