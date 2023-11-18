Yüzlerce yıllık kanatlı penis heykeli bulundu

Sırp arkeologlar, Roma döneminden kalma üstünde kanatlı ve bacaklı bir penis figürü bulunan rüzgar çanını ortaya çıkardı. Bu figürün, insanları kötülükten koruduğu düşünülen ve fascinum adı verilen bir yaratığı tasvir ettiği belirtildi.

Tintinnabulum diye de bilinenen rüzgar çanı, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’ın 48 kilometre doğusundaki eski Roma kenti Viminacium’un kalıntılarında bulundu.

Belgrad Arkeoloji Enstitüsü’nden araştırmacılar, kazılar sırasında keşfedilen rüzgar çanının yaşının 2. yüzyıla kadar uzandığını belirtti.

Antik kentin ana caddesindeki büyük bir evin verandasında keşfedilen tintinnabuluma rüzgarı yakalayan ve kötülüğü uzaklaştırdığına inanılan 4 adet çıngırak da asılıyordu.

Her zaman müstehcen değildi

Arkeologlar, fallusların tarih boyunca her dönem müstehcen düşünceleri çağrıştırmadığının altını çizdi.

Özellikle Roma döneminde fallusların, erilliği sembolize etmesinin yanı sıra kötülükleri de uzaklaştırdığı düşünülüyordu.