President’s Putter Golf Turnuvası şampiyonu Mainardi oldu - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Kasım 19, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

President’s Putter Golf Turnuvası şampiyonu Mainardi oldu

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
posted on
President’s Putter Golf Turnuvası şampiyonu Mainardi oldu

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt Golf Sahası’nda gerçekleşen ve sezonun önemli turnuvalarından biri olan Presindent’s Putter Golf Turnuvası’nı 67 net skor ile Jean Pierre Mainardi kazandı. Stroke Play formatında 18 çukur ve Course Handicap’ın % 95’i baz alınarak oynanan turnuvada 68 net ile ikinciliği Rainer Lehmann alırken 69 net ile Mike Burgess üçüncü oldu.
CMC Golf Kulübü’ne geçmişte çok büyük hizmetleri olmuş olan ve geçtiğimiz yıllarda yaşama veda eden Onursal Başkan Steve Brady anısına gerçekleştirilen turnuvanın yeni dönemde organizatörlüğünü ve sponsoru yapan, Golf Federasyon’u ve CMC Golf Kulübü Onursal Başkan’ı Dr. Hasan Öztoprak, turnuva sonrası kazananlara ödül ve kupalarını takdim etti.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:Jean Pierre MainardiPresindent’s Putter Golf Turnuvası
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar