KKTC Güreş Milli Takımı Kosova yolcusu

Priştine-Kosova’da 25 Kasım tarihinde yapılacak olan 16. Adem Jashari Uluslararası Serbest Güreş Turnuvası’na davet edilen KKTC Güreş Milli takımı turnuvaya katılacak.

Kafile başkanlığını Güreş Federasyonu Başkanı Mehmet Öznacar’ın yapacağı kafilede Altan Volkan Avcı ile Oruç Ertürk Hakem, Ömer Çavuşoğlu Antrenör, sporcular Arda Domrul, Resul Güngör, Eyyüp Köse, Arda Sönmez, Hüseyin Ayaz, Kerem Taş, Orhan Önen ve Ali Kurşun.

Sporcular Güreş Federasyonu Rıfat Şener Spor Salonu’nda turnuva için hazırlıklarını sürdürmektedir.

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