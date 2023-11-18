KKTC Güreş Milli Takımı Kosova yolcusu - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Kasım 19, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

KKTC Güreş Milli Takımı Kosova yolcusu

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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KKTC Güreş Milli Takımı Kosova yolcusu

Priştine-Kosova’da 25 Kasım tarihinde yapılacak olan 16. Adem Jashari  Uluslararası Serbest Güreş Turnuvası’na davet edilen KKTC Güreş Milli takımı turnuvaya katılacak.
Kafile başkanlığını Güreş Federasyonu Başkanı Mehmet Öznacar’ın yapacağı kafilede Altan Volkan Avcı ile Oruç Ertürk Hakem, Ömer Çavuşoğlu Antrenör, sporcular Arda Domrul, Resul Güngör, Eyyüp Köse, Arda Sönmez, Hüseyin Ayaz, Kerem Taş, Orhan Önen ve Ali Kurşun.
Sporcular Güreş Federasyonu Rıfat Şener Spor Salonu’nda turnuva için  hazırlıklarını sürdürmektedir.

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Tags:16. Adem Jashari  Uluslararası Serbest Güreş Turnuvası
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