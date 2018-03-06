Yüzde 11.8 oranında pahalılık

Enflasyona gösterge kabul edilen Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nin 2018 Şubat değerleri, 2017 Şubat değerine göre yüzde 11.8 daha yüksek çıktı.

Endeks, şubatta, ocak ayına göre yüzde 1.61 arttı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü aracılığıyla açıklama yapan Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu, Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nin, önceden seçilmiş perakende satış yerlerinden derlenen perakende fiyatlara göre her ay belirlendiğini, 2018 Şubat Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nin 2018 Ocak’a göre yüzde 1,61; 2017 Aralık’a göre yüzde 1.39; 2017 Şubat’a göre de yüzde 11.80 değişim gösterdiğini kaydetti.

EN ÇOK ARTIŞ TAZE ÜZÜM, DOMATES VE ÇİÇEK LAHANASINDA

Bir önceki aya göre, endekste kullanılan 372 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 123 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleştiğini bildiren Muhtaroğlu, yüzde 83.98’le taze üzüm, yüzde 80.62’le domates ve yüzde 64.56’le çiçek lahanasının fiyatının en çok artış gösteren fiyatlar olduğunu; yüzde 24.87’le kabak, yüzde 22.58’le enginar ve yüzde 21.69’la da taze baklanın en yüksek fiyat düşüşü gösteren mallar olduğunu kaydetti.

Ana mal gruplarına göre ise, sağlık alanında yüzde 4.05, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3.44, ulaştırmada yüzde 2.96, eğlence ve kültürde yüzde 1.85, mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetlerinde yüzde 1.28, eğitimde yüzde 0.98, haberleşme yüzde 0.85, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 0.72, çeşitli mal ve hizmetler ana grubunda yüzde 0.51, lokanta ve oteller ana grubunda yüzde 0.46 artış; giyim ve ayakkabılarda yüzde 5.75, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0.02 azalış hesaplandı.

EN YÜKSEK ARTIŞ SAĞLIK ANA GRUBUNDA

Şubat ayında en yüksek artış gösteren ana grup ilaçlara ve sağlık hizmetlerine yapılan zamlar nedeniyle sağlık ana grubu olduğunu belirten Muhtaroğlu, gıda ve alkolsüz içecekler ana grubu sebze – meyveler, konserve etler (bolibeef), tuzdaki fiyat artışları nedeniyle ikinci sırada en çok artış gösteren ana grup olduğunu, ulaştırma ana grubu uçak bileti ücreti (Ercan-Ankara), araba yıkatma (işçilik ücreti), akaryakıt ürünlerine yapılan zamlar nedeniyle en çok artış gösteren üçüncü ana grup olduğunu, Şubat ayında endekse yansıyan Sterlin ve Euro kur ortalaması artı iken dolar kurunun şubat ortalamasının eksi olduğunu kaydetti.

Muhtaroğlu, eğlence ve kültür alanında özel televizyon aidatı, yurt dışı tur (kültür amaçlı-İtalya), sinema; mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri alanında soba tüpgazlı (katalitik), krem deterjan (hijyenik zeminler için), halı ve kilim temizletme ücreti; eğitim alanında, özel okul ücretleri; haberleşmede telsiz telefon ve cep telefonları; konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar alanında yağlı boya, çimento, gazyağı ücreti; çeşitli mal ve hizmetler alanında saç düzleştiricisi, okul çantası, ıslak mendil; lokanta ve oteller alanında baklava (porsiyon), kola, peynirli pide fiyat artışları nedeniyle bu ana grupların artı değer gösterdiğini belirtti.

GİYİM VE AYAKKABI FİYATLARI DÜŞTÜ

Giyim ve ayakkabı alanının, kadın, erkek, çocuk, bebek giyim ve ayakkabıda devam eden sezon sonu indirimleri nedeniyle en çok azalış gösteren ana grup olduğunu, alkollü içecekler ve tütünde, bira (şişede) ve rakı fiyatlarındaki azalışlar nedeniyle bu ana grubun eksi değer gösterdiğini kaydeden Muhtaroğlu, bu bağlamda Tüketici Fiyatları Endeks’inde yer olan 12 ana grubun 10 ana grubunda artış, 2 ana grubunda azalış kaydedildiğini belirtti.