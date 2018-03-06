Hemşire kadroları artırılıyor

Meclis Genel Kurulu’nda “Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı oybirliğiyle onaylandı. Yasa, hemşire kadrolarının artırımını öngörüyor.

Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısında ele alınan Yasa Tasarısı görüşülürken konuşan UBP Milletvekili Menteş Gündüz, tasarıyla topluma daha faydalı hizmet verileceğine inandıklarını söyleyerek, oylarının olumlu olacağını belirtti.

UBP milletvekili Ersin Tatar, ek mesailerin sıkıntı yarattığının bilindiğini söyleyerek, tasarının yasalaşmasıyla ek mesailerde azalma olup olmayacağını sordu.

Sağlık Bakanı Filiz Besim ise, yasa tasarısı ile birlikte hemşire sayısının 180’den 300’e artırılacağını söyleyerek, hemşire sıkıntısının çok ciddi boyutta olduğunu belirtti.

Besim, Eylül ayında hemşirelerin sınava girerek başarılı olduklarını, kadro olmadığından onların alınamadığını, sınavın geçerliliğinin bitmekte olduğunu, bu nedenle ivedilik almak istediklerini ifade etti.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş da, işin mali boyutunun önemli olduğunu, ek mesai için rotasyona geçilmesi adına çalışma yapacaklarını kaydetti.

Yasa tasarısının geçmesinin acil olduğunu söyleyen Denktaş “mali açıdan lehimize bir durumdur” dedi.

Güzelyurt Hastanesi’nin ikinci etabına yönelik maddi kaynak için Türkiye’den sözlü onay alındığını dile getiren Denktaş, Türkiye Kaynaklı Projelerin içinden ayrılan kaynak ile binanın tamamlanacağını kaydetti.

Denktaş, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin yeni binasının da bu çerçevede tamamlanacağını söyledi.

Tekrar konuşan Sağlık Bakanı Filiz Besim, Güzelyurt Hastanesi’nin ilk etabının bittiğini, ikinci etabın projesinin daha tamamlanmadığını gördüklerini söyleyerek, bu yapılmadan ihaleye çıkılamayacağını dolayısıyla hızla projeyi tamamlayacaklarını ve ihaleye çıkılacağını belirtti.

Besim, kaynak bulunacağını ve hastanenin tamamlanacağını ifade etti.

CTP Milletvekili Sıla Usar, ek mesailerle ilgili söz alarak kamu sağlık çalışanlarının çalışma saatlerine değinerek, kamu hastanelerinde çok ciddi hemşire eksikliği bulunduğunu, bazı servislerin bu eksiklik nedeniyle açılamadığını söyledi.

Usar, sağlık hizmetlerinin özgün durumunda ortaya çıkan ek mesainin buna göre değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.