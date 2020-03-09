Teknoloji

Yüz binlerce kişi, Pornhub’ı cinsel saldırı videoları yayınlamakla suçladı; sitenin kapatılmasını talep etti

9 Mart 2020

Yüz binlerce kişi, dünyanın en büyük porno sitelerinden Pornhub’ı cinsel saldırı videolarından kâr elde etmekle suçladı.

Geçen haftalarda Pornhub sitesinin sahibi Mindgeek’e karşı birçok suçlama gündeme geldi. Bu suçlamaların ortasında siteye çoğu amatör kullanıcılar tarafından yüklenen 6 milyon videonun yayınlanmadan önce yeterince kontrol edilmemesi yer alıyor. Sitede birçok cinsel saldırı videosu yer aldığı belirtiliyor.

Britanya merkezli grup Exodus Cry tarafından yazılan dilekçede “siteye yüklenen filmlerin yaş ve rıza açısından yeterince kontrol edilemediğini ve şirketin reklamlar ile üyelikler sayesinde milyonlarca dolar kazandığı” belirtildi. Dilekçede kaçırılan 15 yaşında bir kızın cinsel saldırıya uğradığı görüntülerin de yer aldığı belirtildi.

Pornhub’ın kapatılması ve yöneticilerinin yargılanmasını talep eden dilekçeye şu ana kadar yaklaşıl 388 bin kişi imza attı.

The Guardian’a açıklamalarda bulunan Mindgeek, iddiaları yalanlarken, birçok insan hakları grubu Exodus Cry’ın suçlamalarına katıldı.

Dünyanın en çok kullanılan porno sitesi olan Pornhub’ı geçen sene 42 milyar kişi ziyaret etti.




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