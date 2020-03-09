Yüz binlerce kişi, Pornhub’ı cinsel saldırı videoları yayınlamakla suçladı; sitenin kapatılmasını talep etti

Y\u00fcz binlerce ki\u015fi, d\u00fcnyan\u0131n en b\u00fcy\u00fck porno sitelerinden Pornhub'\u0131 cinsel sald\u0131r\u0131 videolar\u0131ndan k\u00e2r elde etmekle su\u00e7lad\u0131.\r\n\r\n\r\nGe\u00e7en haftalarda Pornhub sitesinin sahibi Mindgeek'e kar\u015f\u0131 bir\u00e7ok su\u00e7lama g\u00fcndeme geldi. Bu su\u00e7lamalar\u0131n ortas\u0131nda siteye \u00e7o\u011fu amat\u00f6r kullan\u0131c\u0131lar taraf\u0131ndan y\u00fcklenen 6 milyon videonun yay\u0131nlanmadan \u00f6nce yeterince kontrol edilmemesi yer al\u0131yor. Sitede bir\u00e7ok cinsel sald\u0131r\u0131 videosu yer ald\u0131\u011f\u0131 belirtiliyor.\r\nBritanya merkezli grup Exodus Cry taraf\u0131ndan yaz\u0131lan dilek\u00e7ede "siteye y\u00fcklenen filmlerin ya\u015f ve r\u0131za a\u00e7\u0131s\u0131ndan yeterince kontrol edilemedi\u011fini ve \u015firketin reklamlar ile \u00fcyelikler sayesinde milyonlarca dolar kazand\u0131\u011f\u0131" belirtildi. Dilek\u00e7ede ka\u00e7\u0131r\u0131lan 15 ya\u015f\u0131nda bir k\u0131z\u0131n cinsel sald\u0131r\u0131ya u\u011frad\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerin de yer ald\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\nPornhub'\u0131n kapat\u0131lmas\u0131 ve y\u00f6neticilerinin yarg\u0131lanmas\u0131n\u0131 talep eden dilek\u00e7eye \u015fu ana kadar yakla\u015f\u0131l 388 bin ki\u015fi imza att\u0131.\r\nThe Guardian'a a\u00e7\u0131klamalarda bulunan Mindgeek, iddialar\u0131 yalanlarken, bir\u00e7ok insan haklar\u0131 grubu Exodus Cry'\u0131n su\u00e7lamalar\u0131na kat\u0131ld\u0131.\r\nD\u00fcnyan\u0131n en \u00e7ok kullan\u0131lan porno sitesi olan Pornhub'\u0131 ge\u00e7en sene 42 milyar ki\u015fi ziyaret etti.\r\n\r\n\r\n