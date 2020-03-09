DövizEkonomi

Piyasalarda ‘kara pazartesi’

9 Mart 2020

Çin’de ocak ayında başlayan ve kısa sürede dünyaya yayılan corona virüs salgını ve Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki petrol restleşmesi dünya piyasalarını alt üst etti. Piyasalar yeni haftaya panik satışlarla başladı. Borsalardaki kayıplar yüzde 52i aştı, altın rekor kırdı. ABD borsalarındaki kayıp yüzde 7’yi geçince devre kesiciler çalıştı ve işlemlere 15 dakika ara verildi.

Küresel piyasalar, hızlı bir şekilde düşen petrol fiyatları, corona virüs salgını endişeleri ve artan oynaklıkla tarihinin en negatif hafta başlangıçlarından birini yaptı.

Uluslararası piyasalarda, petrol fiyatları çökerken, hisseler güçlü düştü ve para birimleri ve tahvillerde sert hareketler yaşanıyor. Amerikan piyasaları güne yüzde 7’lik kayıpla başladı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin toplantısından üretim kesintisi kararının çıkmaması ve yetkililerden gelen açıklamaların herhangi bir anlaşmaya ilişkin beklentileri azaltması sonrası Brent petrolün varil fiyatı  yüzde 30 değer kaybederek 32 dolara geriledi.

Üretim kesintisi konusunda özellikle Suudi Arabistan ve Rusya’nın anlaşmaması, küresel piyasada arz fazlasının artması riskinin fiyatlanmasına neden olurken, bu gelişme corona virüs salgınının ekonomik aktiviteyi yavaşlatacağına kesin gözüyle bakılmasıyla birleşince petrol fiyatları, Ocak 2016’dan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, 1 Nisan itibarıyla OPEC ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerin üretim kısıntısına yönelik yükümlülüklerinin sona ereceğini belirtirken, OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo ise istişarelerin devam edeceğini söyledi.

Uzmanlar, petrol fiyatlarının hem arz fazlası hem de talep düşüşü baskısı altında kaldığını kaydetti.

Küresel borsalarda sert kayıplar devam ederken dolar/TL, 6,20 seviyelerini test ettikten sonra 6,11 seviyelerine geriledi.

Euro/TL de güne 7 liranın üzerinde başladıktan sonra 6,97 lirada dengelendi.

Borsa İstanbul’da da BIST 100 endeksi günü yüzde 5.5 kayıpla 103 bin 524 puandan tamamladı.

ALTIN 1,700 DOLARIN ÜZERİNİ GÖRDÜKTEN SONRA GERİ ÇEKİLDİ

Altın, petrol fiyatları öncülüğünde sert düşen emtia piyasası ve gittikçe genişleyen corona virüs salgını nedeniyle rekor kırdı. Yatırımcıların güvenli liman arayışıyla spot altın, 2012 aralık ayından bu yana en yüksek seviyesi olan 1700 doları aştı.

Gram altın 331,2 lira, çeyrek altın 544 lira ve Cumhuriyet altını 2,221 liradan işlem gördü.

ABD’DE YÜZDE 7 KAYIP

Petrol fiyatlarındaki düşüş, enerji devi hisseler ve bağlı yatırım fonları üzerinden pay piyasalarında da tarihi düşüşlere neden oluyor.

ABD borsası yüzde 6 kayıpla açıldı, sonrasında kayıplar yüzde 7’yi geçti. Borsada devre kesiciler çalıştı. Daha sonra borsala tekrar işleme açıldı.

AVRUPA’DA SATIŞ BASKISI 

Avrupa borsaları da, yeni tip corona virüs salgınının ekonomik aktiviteyi yavaşlatacağına dair endişelerin yanı sıra petrol fiyatlarındaki hızlı düşüşün etkisiyle haftaya negatif başladı.

Avrupa borsaları genelinde yüzde 8 civarında kayıplar görüldü.

Asya borsalarında da yüzde 5’i aşan sert satışlar görüldü.




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