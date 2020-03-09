Corona virüste son durum: Almanya’da ilk ölümler

Rum kesiminde 42 kişiye corona virüs testi yapıldığı ve bunlardan ikisinin pozitif çıktığı ifade edildi. Rum Sağlık Bakanı’nın konuyla ilgili açıklama yapacağı kaydedildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY), ilk kez yeni tip corona virüs (Covid-19) vakası tespit edildi. Rum basınında yer alan haberlere göre, Güney Kıbrıs Rum kesiminde 2 kişide corona virüs olduğu doğrulandı.

ALMANYA’DA İKİ ÖLÜM

Almanya, corona virüs nedeniyle ülkede ilk ölüm vakalarının gerçekleştiğini açıkladı.

Yerel yetkililerden yapılan açıklamaya göre

Kuzey Rhine-Westphalia’da yaşayan 89 yaşındaki bir kadın ile Heisenberg bölgesinde yaşayan bir hasta corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 237’YE YÜKSELDİ

İran’da yeni tip koronavirüs nedeniyle 43 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 237’ye, vaka sayısı 7 bin 161’e yükseldi.

25 YAŞINDAKİ HEMŞİREYE ACIMIYOR

İran Meclisi Milletvekili ve Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Üyesi Şehruz Berzeger, ilk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve yeni tip koronavirüs (Covid- 19) olarak adlandırılanın dışında ülkede ABD’nin yaydığı menşei belli olmayan bir virüsün daha olduğunu söyledi. Berzeger, “Sağlık Bakanı’nın açıklamalarına göre, Gilan kentindeki coron avirüsün bir kısmı Çin’in Wuhan kentinde tespit edilen Covid-19’dan tamamen farklı. Bu virüs 25 yaşındaki bir hemşireye dahi acımıyor” dedi.

“ABD’NİN İRAN’DA YAYDIĞI BİYO-TERÖRİZM VİRÜSÜ OLABİLİR”

Covid-19’dan farklı bu virüsün Kum kentinde de göründüğünü kaydeden Berzeger, “İkinci virüsün kaynağı neresidir belli değil? Sağlık Bakanı’nın konuşmalarından anladığım, ülkede 2 çeşit virüs var; biri Çin’in Vuhan kentinde görülen, diğeri ise menşei belli olmayan bir virüs. Tahminim bu ikinci virüs, ABD’nin İran’da yaydığı biyo-terörizm virüsü olabilir” ifadelerini kullandı.

13 SAĞLIK ÇALIŞANI YAŞAMINI YİTİRDİ

İran’da yeni tip coronav irüsün (Covid-19) ortaya çıkmasından bu yana 9 doktor ve 4 hemşire salgında hayatını kaybetti. İran medyasına göre, Kovid-19 vakalarının en çok görüldüğü Gilan’da 3, Mazenderan’da 2, Reşt, Astara, Bender Abbas ve İsfahan’da birer doktor hayatını kaybederken, Reşt’te 2, Tahran ve Lahican’da birer hemşire Corona virüsten yaşamını yitirdi.

Öte yandan virüse yakalanan üst düzey yetkililerden ölüm haberleri gelmeye devam ediyor.

Eski Devrim Muhafızları komutanlarından Ferzad Tazari ile Ulusal Birlik ve İşbirliği Partisi Genel Sekreteri Muhammed Rıza Rahçemeni’nin de koronavirüs nedeniyle hayatlarını kaybettikleri açıklandı. Covid-19, İran’da ilk olarak 19 Şubat’ta Kum kentinde tespit edildi. Ardından başta başkent Tahran olmak üzere hızla ülkenin tamamına yayıldı. Şu ana kadar aralarında üst düzey isimlerin de bulunduğu 237 kişinin ölümüne yol açtı. Bu kişiler arasında Tahran Milletvekili Fatma Rehber, eski Vatikan Büyükelçisi ve ülkenin önde gelen din adamlarından Hadi Hüsrevşahi, Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mir Muhammedi ve İran’ın eski Şam Büyükelçisi Hüseyin Şeyhulislam da yer aldı.

Yeni tip corona virüse yakalananlar arasında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi ve 20’den fazla milletvekili de bulunuyor.

İRAN’DAN 70 BİN HÜKÜMLÜYE EV İZNİ

İran Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, ülkede yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 70 bin mahkuma ev izni verileceğini söyledi. İran Yargı Erki’ne bağlı “mizanonline” haber sitesine göre, Yargı Erki Yüksek Şura toplantısında konuşan Reisi, mahkumların toplumsal güveni zedelememeleri kaydıyla yeni tip koronavirüse zemin oluşturan hastalıklara sahip 70 bin mahkum için ev izni talimatı verdi.

Söz konusu mahkumlarla ilgili resmi işlemlerin ivedilikle yerine getirilmesini isteyen Reisi, ev izni şartlarına ilişkin ayrıntılara ise değinmedi. İran’da hızla yayıldığı gözlenen yeni tip koronavirüsün, cezaevlerindeki mahkumları da tehdit ettiği gündeme gelmişti.