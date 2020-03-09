Kıbrıs

Uluçay: Meclis geçiş noktalarının kapatılması konuda proaktif bir siyaset izliyor

9 Mart 2020

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, yazılı açıklama yaparak, geçiş noktalarının kapatılması sonrası Meclis tarafından yapılan girişimleri değerlendirdi.

Uluçay, açıklamasında şunları belirtti:

“Geçtiğimiz hafta Cuma günü Cumhuriyet Meclisi’nin dış temsiliyetinde görev alan milletvekillerini bir araya getirmiş ve , sözkonusu toplantıda geçiş kapılarına ilişkin Kıbrıs Türk tarafının ne yapabileceği ele almıştık. Vekillerimizle bu konuda tüm siyasi eğilimlerin hassasiyetlerini gözeten bir anlayışla harekete geçme konusunda mutabık kalmıştık.

Cuma günkü toplantıda yapılan değerlendirmeler çerçevesinde AB ve AKPA’daki yetkililere ve muhataplarımıza konuya ilişkin mektuplarımız iletilmiştir. Bu konuda sergilemiş olduğu dayanışma ve işbirliği için emek harcayan vekillerimize teşekkür etmek isterim.

Geçiş kapılarının keyfi şekilde kapatılması kararı ve adadaki ilişkileri zedelemek dışında hiçbir şeye hizmet etmeyen siyasetler derhal terk edilmelidir. Umuyorum ki, Kıbrıs Rum Yönetimi bu yanlış kararında daha fazla ısrarcı olmayacak ve yarın bu kapıların yeniden geçişlere açılacağını duyuracaktır.

Cumhuriyet Meclis olarak bu konunun takipçisi olmaya ve girişimler yapmaya devam edeceğiz”.

 




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