Dünya

İranlı Milletvekili: Ülkede Koronavirüs dışında menşei belli olmayan bir virüs daha var

9 Mart 2020

İran Meclisi Milletvekili ve Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Üyesi Şehruz Berzeger, yeni tip Koronavirüs’ün (Kovid- 19) dışında ülkede ‘ABD’nin yaydığı menşei belli olmayan bir virüsün daha olduğunu’ öne sürdü.

Sputnik’in haberine göre; İranlı Öğrenciler Haber Ajansı’na (ISNA) konuşan Berzeger, İran Sağlık Bakanı Said Nemeki ve Meclis Başkanı Ali Laricani’nin de katıldığı Sağlık Komisyonu toplantısında ele alınan konulara ilişkin bilgi verdi.

Berzeger, şunları söyledi:

“Sağlık Bakanı’nın açıklamalarına göre, Gilan kentindeki Koronavirüsün bir kısmı Çin’in Vuhan kentinde tespit edilen Koronavirüs’ten tamamen farklı. Bu virüs 25 yaşındaki bir hemşireye dahi acımıyor. İkinci virüsün kaynağı neresidir belli değil?

Sağlık Bakanı’nın konuşmalarından anladığım, ülkede 2 çeşit virüs var; biri  Çin’in Vuhan kentinde görülen, diğeri ise menşei belli olmayan bir virüs. Tahminim bu ikinci virüs, ABD’nin İran’da yaydığı biyo-terörizm virüsü olabilir.”

İran’da son olarak Koronavirüs nedeniyle 43 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 237’ye, vaka sayısının ise 7 bin 161’e yükseldiği açıklanmıştı.




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