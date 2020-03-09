Dünya

Trump’tan petroldeki ‘fiyat savaşı’na ilk tepki: Tüketiciler için iyi, benzin fiyatları düşüyor

9 Mart 2020

ABD Başkanı Donald Trump, dünyada petrol fiyatları ve sonrasında borsalardaki sert düşüş için “Piyasalardaki düşüşün sebebi yalan haberler. Tüketiciler için iyi, benzin fiyatları düşüyor” dedi.

Trump, petrol fiyatlarındaki düşüş ve New York borsasının bu sabah sert düşüşle açılması hakkında Twitter hesabından açıklamada bulundu.

ABD’de geçen yıl gripten 37 bin kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Trump, bu göstergenin her yıl 27 bin ilâ 70 bin arasında değiştiğine dikkat çekerek, “Ama hiçbir şey kapatılmıyor, yaşam ve ekonomi devam ediyordu. Şu anda, 22’si ölümle sonuçlanan sadece 546 doğrulanmış Koronavirüs vakası var. Bunu bir düşünün” diyerek Koronavirüs’le ilgili yalan haberler yapıldığını söyledi.

“Tüketiciler için iyi, benzin fiyatları düşüyor”

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ayrıca, “Suudi Arabistan ve Rusya, petrol fiyatı ve hacmini tartışıyor. Piyasalardaki düşüşün sebebi bu, ve yalan haberler. Tüketiciler için iyi, benzin fiyatları düşüyor” diye yazdı.




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of İtalya’da 16 milyon kişi karantinada

İtalya’da 16 milyon kişi karantinada

8 Mart 2020
Photo of Vatikan’da koronavirüs tedbiri: Pazar duası ilk kez video ile yapıldı

Vatikan’da koronavirüs tedbiri: Pazar duası ilk kez video ile yapıldı

8 Mart 2020
Photo of Corona virüste son durum: Bulgaristan’da ilk vaka

Corona virüste son durum: Bulgaristan’da ilk vaka

8 Mart 2020
Photo of Çin’de koronavirüs karantinası için kullanılan otel çöktü, enkazından 49 kişi kurtarıldı

Çin’de koronavirüs karantinası için kullanılan otel çöktü, enkazından 49 kişi kurtarıldı

8 Mart 2020
Photo of Kadın cinayetlerinin gittikçe arttığı Meksika’da kadınlar yarın ulusal greve çıkacak

Kadın cinayetlerinin gittikçe arttığı Meksika’da kadınlar yarın ulusal greve çıkacak

8 Mart 2020
Photo of Lübnan’da ekonomik kriz: Başbakan borçları ödeyemeyeceklerini açıkladı

Lübnan’da ekonomik kriz: Başbakan borçları ödeyemeyeceklerini açıkladı

8 Mart 2020
Photo of Kadın yönetici oranında Türkiye Avrupa’da sondan ikinci

Kadın yönetici oranında Türkiye Avrupa’da sondan ikinci

7 Mart 2020
Photo of Çin’de koronavirüs hastalarının kaldığı otel çöktü: 70 kişi enkaz altında

Çin’de koronavirüs hastalarının kaldığı otel çöktü: 70 kişi enkaz altında

7 Mart 2020
Photo of Erdoğan’ın talimatıyla Ege Denizi’nden kaçak geçişler durduruldu

Erdoğan’ın talimatıyla Ege Denizi’nden kaçak geçişler durduruldu

7 Mart 2020
Photo of İtalya’da rezervasyon iptalleri yüzde 90’a ulaştı, kayıp çok büyük

İtalya’da rezervasyon iptalleri yüzde 90’a ulaştı, kayıp çok büyük

7 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı