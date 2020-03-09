Trump’tan petroldeki ‘fiyat savaşı’na ilk tepki: Tüketiciler için iyi, benzin fiyatları düşüyor

Trump, petrol fiyatlarındaki düşüş ve New York borsasının bu sabah sert düşüşle açılması hakkında Twitter hesabından açıklamada bulundu.

ABD’de geçen yıl gripten 37 bin kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Trump, bu göstergenin her yıl 27 bin ilâ 70 bin arasında değiştiğine dikkat çekerek, “Ama hiçbir şey kapatılmıyor, yaşam ve ekonomi devam ediyordu. Şu anda, 22’si ölümle sonuçlanan sadece 546 doğrulanmış Koronavirüs vakası var. Bunu bir düşünün” diyerek Koronavirüs’le ilgili yalan haberler yapıldığını söyledi.

“Tüketiciler için iyi, benzin fiyatları düşüyor”

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ayrıca, “Suudi Arabistan ve Rusya, petrol fiyatı ve hacmini tartışıyor. Piyasalardaki düşüşün sebebi bu, ve yalan haberler. Tüketiciler için iyi, benzin fiyatları düşüyor” diye yazdı.