Yuvam Anakucağı’nda karneler verildi, eğlence başladı

İskele Belediyesi bünyesinde hizmet veren Yuvam Anakucağı’nda, 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk dönemi tamamlandı. Bugün (30 Ocak) karnelerin verildiği Yuvam’da, yarıyıl tatili için özel bir program da hazırlandı. Tatil süresince de açık olacak Yuvam’da ‘eğitime kısa bir mola’ sloganıyla hazırlanan programda yok yok. Eğitimin yerini eğlenceye bırakacağı Yuvam Anakucağı’nda çocuklar hem eğlenecek hem de eğlenirken yeni şeyler öğrenmenin keyfini sürecek.

YUVAM ANAKUCAĞI’NDA EĞİTİM YERİNİ EĞLENCEYE BIRAKTI İskele Belediyesi Yuvam Anakucağı Çocuk Bakım ve Eğitim Merkezi’nde karne heyecanı yaşandı. Yarı yıl tatili öncesi aileleri ile birlikte karnelerini almaya gelen 3 ve 4 yaş çocukların heyecanı görülmeye değerdi. Karne dağıtımı dolayısıyla bugün karne aldıktan sonra aileleriyle birlikte okuldan ayrılan çocuklar, yarıl yıl tatilini de Yuvam’da geçirecek. İskele Belediyesi Yuvam Anakucağı Çocuk Bakım ve Eğitim Merkezi, çocuklar için ‘eğitime kısa bir mola’ sloganıyla bir dizi etkinlik programı hazırladı. 31 Ocak- 17 Şubat tarihleri arasında her gün okula gelmeye devam edecek çocuklar için hazırlanan programda çocuklar hem eğlenecek hem de eğlenirken yeni şeyler ve yerler keşfetmenin mutluluğunu yaşayacak.

KARNELERİN VERİLDİĞİ YUVAM ANAKUCAĞI’NDA TATİL TADINDA PROGRAM HAZIRLANDI: “EĞİTİME KISA BİR MOLA” İskele Belediyesi bünyesinde hizmet veren Yuvam Anakucağı Çocuk Bakım ve Eğitim Merkezi’nde, 31 Ocak-17 Şubat tarihleri arasında hazırlanan programda; Kıbrıs Haftası etkinlikleri, Kıbrıs çocuk oyunları, Mutfak atölyesi, sanat çalışması, oyunlar, bilgisayar destekli eğitim, spor, yarışmalar, müzik, dans, sinema ve bilim gibi birçok aktivite yer alacak.