Meclis Genel Kurulu yarın yasama ve denetim göreviyle toplanacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Ocak 30, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Meclis Genel Kurulu yarın yasama ve denetim göreviyle toplanacak

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın yasama ve denetim işlevini birlikte yapmak üzere toplanacak.

Geçen haftaki toplantısında bugünkü toplantısını erteleyen Meclis Genel Kurulu’nun yarın saat 10.00’da başlaması beklenen toplantısında sunuşların ardından Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı ele alınacak.


Daha sonra talep eden milletvekilleri güncel konuşma yapacak.

Toplantının gündeminde sorular bölümü de yer alıyor.

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Tags:KKTCMeclistoplantı
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