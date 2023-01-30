Meclis Genel Kurulu yarın yasama ve denetim göreviyle toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın yasama ve denetim işlevini birlikte yapmak üzere toplanacak.

Geçen haftaki toplantısında bugünkü toplantısını erteleyen Meclis Genel Kurulu’nun yarın saat 10.00’da başlaması beklenen toplantısında sunuşların ardından Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı ele alınacak.

Daha sonra talep eden milletvekilleri güncel konuşma yapacak.

Toplantının gündeminde sorular bölümü de yer alıyor.