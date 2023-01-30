Limasol’da yeni su arıtma tesisi devreye girdi

Limasol’da yapımına 2019 yılında başlayan ve günlük 13 bin metreküplük kapasiteye sahip olan su arıtma tesisi, geçtiğimiz hafta devreye girdi.

Politis gazetesi, Limasol’un son dönemde büyük gelişme sağlayan batı bölgesine hizmet vermesi amacıyla yapımına 2019’da başlanan arıtma tesisinin geçtiğimiz hafta hizmete girdiğini, tesisin günlük 13 bin metreküp atık işleme kapasitesine sahip olduğunu yazdı.

Gazete, söz konusu tesisin 35 bin kişiye hizmet sağlayacağını, tesiste arıtılan kanalizasyon atıklarından, elektrik üretilmesi amacıyla biyogaz elde edileceğini, arıtılan suyun ise tarımda kullanılacağını belirtti.