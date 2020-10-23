Yunanistan’da 13 yıl hapis cezasına çarptırılan Altın Şafak üyesi firarda

Altın Şafak’ın önde gelen eski üyelerinden biri, Yunan mahkemesi tarafından 13 yıl hapse mahkum edilmesinin ardından firar etti.

Perşembe günkü mahkeme kararının ardından Christos Pappas teslim olmayı reddetti, dolayısıyla artık resmen kaçak olarak kabul ediliyor.

Neo-Nazi grubun aralarında 13 eski parlamenterin de bulunduğu 39 üyesi, suç örgütü yürütmekten suçlu bulunmuş ve sonrasında hapis cezasına çarptırılmıştı. Diğer üyelerse tecil edilmiş cezalar almıştı.

39 kişiden ikisi hariç tamamı teslim oldu. Pappas firar etti; teslim olmayan diğer isim Ioannis Lagos ise Brüksel’de yaşayan ve dokunulmazlığı olan bir Avrupa Parlamentosu üyesi.

Yunanistan devlet televizyonu ERT’ye konuşan Pappas’ın avukatı, müvekkilinin teslim olmayacağını çünkü mahkumiyetinin temyizde reddedileceğine, yani bozulabilecek bir hapis cezası çekeceğine inandığını söyledi.

Daha önce savcılar 58 yaşındaki Pappas’ın, yine 13 yıl hapis cezasına çarptırılan Altın Şafak lideri Nikos Michaloliakos’un sağ kolu olduğunu söylemişti.

Perşembe günkü karar, Altın Şafak’ın çöküşünü onaylayan 5 yıllık davaya nokta koydu. Bir zamanlar Yunanistan’ın en popüler üçüncü partisi olan Altın Şafak, 2012’de zirveye ulaştıktan sonra iç çatışmalarla parçalanmış ve geçen yılki parlamento seçimlerinde hiç sandalye kazanamamıştı.

Öte yandan Yunanistan Başbakanı, Altın Şafak’ın bıraktığı boşluğu diğer aşırı sağcı grupların doldurduğu uyarısında bulundu.

Kiriakos Miçotakis, hüküm Yunanistan tarihinde “travmatik bir dönemi kapatsa da toplumun ırkçılık, hoşgörüsüzlük ve şiddetle olan imtihanı devam ediyor” dedi.

Altın Şafak 1980’lerde kurulmuş ve Yunanistan’ın son 10 yıla yayılan uzun süreli mali krizine kadar kenarda kalmaya devam etmişti.

Gruba yönelik kısıtlamalar, 2013’te 34 yaşındaki faşizm karşıtı rapçi Pavlos Fyssas’ın öldürülmesiyle tetiklendi. Altın Şafak sempatizanı Yiorgos Roupakias, Fyssas cinayetinden müebbet hapis cezasına çarptırıldı.