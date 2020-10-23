BM: Akdeniz’deki ölümlerin yüzde 15’i önlenebilir çevresel faktörlerden kaynaklanıyor

Birleşmiş Milletler’in (BM) yayımladığı bir rapora göre, Akdeniz bölgesindeki yüz binlerce ölüm, önlenebilir çevresel faktörlerden kaynaklanıyor.

BM Çevre Programı’nın (BMÇP) yaptığı çalışma, artan eşitsizliğin, biyoçeşitlilik kaybının, iklim değişikliğinin ve doğal kaynaklar üzerinde bitmez tükenmez baskının bulunduğu bölgede, 2016’da 226 binden fazla kişinin hava kirliliğine maruz kalarak genç yaşta öldüğü sonucuna varıyor.

Bu hafta yayımlanan 2020 Küresel Hava Durumu (State of Global Air) raporu, artan hava kirliliğine maruz kalmanın bir sonucu olarak özellikle de bebeklerin ölüm sayısına ilişkin endişeleri dile getirdi. Rapor, sorunun en çok gelişmekte olan Güney Asya ve Sahraaltı Afrika ülkeleri için ciddi olduğunu belirtti.

BMÇP’nin çalışması, çevre sağlığı risklerinin yanı sıra doğal peyzaja verilecek geri dönüşü olmayan hasar tehdidinin de daha zengin Akdeniz bölgesi için büyük bir tehdit oluşturduğunun altını çiziyor.

BM Avrupa Çevre Programı’nın tweetinde “Akdeniz havzasındaki ölümlerin yüzde 15’i önlenebilir çevresel faktörler sonucunda gerçekleşiyor. Geri dönüşü olmayan çevresel zararlardan kaçmak için:

Zararlı sübvansiyonlar kaldırın, bozulmayı önleyin ve yasal zorunluluklar uygulayın” ifadelerine yer verildi.

Çalışma, “Mevcut eğilimleri durdurmak için acil ve kararlı adımlar atılmazsa, çevresel bozulma tüm bölgedeki insan sağlığı ve geçim kaynakları üzerinde ciddi ve kalıcı sonuçlar yaratabilir” ifadelerini kullanıyor.

Akdeniz uzun zamandır, denizdeki plastik atık sorunuyla karşı karşıya ve dünyanın geri kalanı gibi endişe verici bir hızla ısınıyor. BM raporu, artan turizm nedeniyle meydana gelen çevresel bozulmanın “biyolojik çeşitlilikle birlikte suyun altında yaşayan binden fazla egzotik türü de tehdit ettiğini” ortaya koydu.

BMÇP Koordinatörü ve Akdeniz Eylem Planı-Barselona Sözleşmesi’nin Sekreteri Gaetano Leone, “Raporun bulguları, geçmişteki hatalara ışık tutarak Akdeniz’de yeşil bir rönesansa rehberlik edebilir” dedi.

Leone sözlerine şöyle devam etti:

Daha yeşil kalkınma yollarına şu an girmek, çevresel bozulma eğilimlerini durdurabilir ve Sürdürülebilir Gelişme Hedefleri’nin uygulanmasıyla zar zor kazanılan başarıları kurtarabilir.

Çalışma, Akdeniz’in “dünyanın en çok rağbet gören turizm bölgeleri” arasında yer almasının bir sonucu olarak bölgedeki mevcut kirliliğe her gün toplam 730 ton plastik atık eklendiğine dikkat çekiyor. Raporun yazarları, artan bu endişelerin üstesinden gelmek için Akdeniz ülkelerinin bozulmayı önleyecek tedbirleri uygulamaya öncelik vermesi gerektiğini söylüyor.