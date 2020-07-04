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Yunanistan ve Güney Kıbrıs’tan Türkiye’ye karşı “diplomatik cephe”

4 Temmuz 2020
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Nikos Hristodulidis, Atina, Türkiye, Doğu Akdeniz, kışkırtıcı davranışlar, Ankara, diplomatik cephe

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kıbrıslı mevkidaşı Nikos Hristodulidis ile Atina’da gerçekleştirdikleri görüşmeden sonra, tarafların Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki ‘kışkırtıcı davranışlarını’ ele aldıklarını ve Ankara’ya karşı bir ‘diplomatik cephe’ oluşturduklarını söyledi.

Nikos Dendias yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Her zamanki yakın koordinasyonumuz bağlamında bölgedeki son gelişmeleri ele aldık. Özellikle Irak’tan Libya’ya tüm bölgeyi istikrarsızlaştıran Türkiye’nin süregelen hak ihlallerinden duyduğumuz endişeyi dile getirdik. Uluslararası hukuka dayalı bir diplomatik cephenin kurulduğunu teyit etmemiz de ayrıca önemlidir.”

Hem Kıbrıs hem de Yunanistan’ın yanıtının uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin kararlarına sıkı sıkıya bağlı olduğuna vurgu yapan Dendias, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yunanistan ve Kıbrıs, Avrupa ailesinde bu konuyu defalarca gündeme getirdi. Avrupa ailesi, Türkiye’nin davranışlarını defalarca kınadı, yaptırımlar uyguladı ve Türkiye’yi uluslararası hukuka uymaya çağırdı. Türkiye duymazlıktan gelmeye ve meydan okumaya devam ediyor. Türkiye, sürmesi durumunda bölgemizde Pandora’nın kutusunu açacak araştırmaları yapmaya devam edeceğini açıkladı.”

AB konuyu görüşecek

Dendias, bir sonraki AB Dışişleri Bakanlar Konseyi’nin, Türkiye’nin davranışını ayrıntılı olarak ele alacağını kaydetti.

Dendias, görüşmede her zaman Yunanistan için ulusal bir sorun olan ‘Kıbrıs sorununun’da ele alındığını belirterek, “Amacımız, BM Güvenlik Konseyi ve Avrupa mevzuatının ilgili kararlarını esas alarak, garantilerin kaldırılması ve müdahale hakkının yanı sıra, işgal kuvvetlerinin geri çekilmesiyle müzakereleri yeniden başlatmaktır” dedi.

Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ise bugünkü görüşmenin Doğu Akdeniz bölgesindeki rahatsız edici olaylarla bağlantılı olarak gerçekleştiğini belirtti.

Hristodulidis, “Yunanistan ve Kıbrıs uzun zamandır uluslararası topluma, Türkiye’nin Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesindeki yasadışı eylemlerini ve Türkiye’ye karşı hoşgörünün onun davranışını benzeri görülmemiş şekilde tırmandırmasına yol açacağını işaret etti ve bugün yaşadığımız şey tam da bu. Kıbrıs, Yunanistan, Suriye, Libya, Irak ve daha fazlası” dedi.


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