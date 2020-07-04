Türkiye

Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti

4 Temmuz 2020
Türkiye, vaka, ölüm, test, covid 19, koronavirüs

Türkiye‘de vakalar düne göre azalırken vefat sayısı arttı. 4 Temmuz’da açıklanan 24 saatlik verilere göre 20 kişinin hayatını kaybetmesiyle vefat sayısı 5 bin 206’ya yükseldi. 1154 yeni vakayla toplam vaka sayısı 204 bin 610 oldu.

20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Koronavirüs salgını nedeniyle 20 Türkiye vatandaşı son 24 saat içinde hayatını kaybetti. Salgının Türkiye‘de görüldüğü tarihten bu yana vefat eden hasta sayısı ise 5 bin 206 oldu.

TEST SAYISI 48 BİNİN ÜZERİNDE

Türkiye’de korona belirtisi görülen 48 bin 248 kişiye son 24 saatte test yapılırken toplam test sayısı ise 3 milyon 584 bin 66’yı buldu.

1214 KİŞİ İYİLEŞTİ

Korona tedavisi görüp iyileşen hasta sayısı ise 1214 oldu. Böylece toplam iyileşen hasta sayısı 179 bin 492’ye yükseldi. Öte yandan 1093 hastanın tedavisi yoğun bakım servislerinde devam ederken 378 hasta ise solunum cihazına bağlı durumda.

“VAKALARIN AZALMA SEYRİ YAVAŞ”

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İyileşen toplam hasta sayımız 180 bine yaklaştı. İyileşme sürecindeki hasta sayısı 20 bin civarında. Yoğun bakım hasta sayımızda, önceki günlerden devam eden bir artış var. Vakaların azalma seyri yavaş. Bugün iyileşenlerin sayısı yeni vakalardan 60 fazla. ” ifadelerini kullandı.


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