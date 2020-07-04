Dünya

Singapur yönetimi tarihin en büyük humma salgınına hazırlandı

4 Temmuz 2020
Singapur, dang humması, vaka sayısı

Singapur yönetiminin ülke tarihinin en büyük dang humması salgınını beklediği, yılbaşından bu yana ülkedeki yeni vaka sayısının 14 bini aştığı bildirildi.

Singapur’da yayınlanan The Straits Times gazetesinin haberinde, Singapur yönetiminin ülke tarihinin en büyük dang humması salgınını beklediği, yılbaşından bu yana ülkedeki yeni vaka sayısının 14 bini aştığı belirtildi.

Habere göre Singapur Ulusal Çevre Ajansı, bu yılki vaka sayısının 22 bini aşacağını öngördü. Bu rakamların 2013 yılının rakamları ile aynı olduğu belirtiliyor, ancak 2013’te ölenlerin sayısı 8 kişi olarak bildirilmişti, bu yılki can kaybı ise şimdiden 16’ya ulaşmış durumda.

Habere göre sağlık uzmanları, salgının patlak vermesini kısmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemlere bağlıyor, ancak insanların evlerinde izole haldeyken dang humması taşıyıcısı olan sivrisineklerin halkla daha fazla etkileşim halinde olduğuna dair doğrudan bir kanıt bulunmuyor.

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.

Vakalar, genellikle yağış mevsimleri olarak bilinen haziran-eylül ve aralık-mart dönemlerinde artış gösteriyor. Hastalık nedeniyle her yıl 20 bin kişiye kadar hayatını kaybediyor.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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