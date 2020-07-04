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Turizm beklentileri

4 Temmuz 2020
Erdem Öncü
Erdem Öncü

Uluslararası turizm, pandemi dönemine kadar en hızlı büyüyen endüstrilerden biri konumundaydı. Toplam uluslararası ticaretin% 10’undan fazlasını ve toplam hizmet ticaretinin neredeyse yarısını oluşturmaktaydı.Özellikle turizm gelirine bel bağlayan birçok ülkede turizmden alınan döviz gelirleri ödemeler dengesine önemli katkıda bulunmaktadır.

2009 yılında, küresel finansal kriz nedeniyle uluslararası turist sayısı % 4 oranında düşmüştür. Ertesi yıl endüstri% 6,7 büyüme ile kendini toplamıştır. 2016 yılında Türkiye’de bir dizi terörist saldırının ardından turist sayısında hızlı azalış gözlenmiştir. Bu durum Türkiye’ye gelecek turistlerin İspanya’yı seçmesine neden olmuştur. Salgın durumunda ülkeler arası turist geçişi beklenmiyor.Salgından önce ise 2020 yılı için uluslararası turist sayısının % 3 ile % 4 arasında artacağı bekleniyordu.

Korona virüsü sonrasında dünya turizm örgütü 3 farklı senaryo yayınladı.[1]

korona virüs varsayımları, erdem öncü,

Senaryo 1-Temmuz başında uluslararası sınırların kademeli olarak açılması ve seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesi

Beklenti% 58 turist sayısında azalış

Senaryo 2-Eylül başında uluslararası sınırların kademeli olarak açılması ve seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesi

Beklenti% 70 turist sayısında azalış

Senaryo 3-Aralık başında uluslararası sınırların kademeli olarak açılması ve seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesi

Beklenti% 78 turist sayısında azalış

Ayrıca, bu senaryolar altında turizm sektöründe çalışan 100 ile 120 milyon kişinin işsiz kalacağı öngörülmekte.2021’de hızlı bir toparlanma beklenmekle beraber 2019 yılı turist rakamları ancak 2023’te yakalanacaktır. Salgının gelirlerde yaratmış olacağı kalıcı negatif etki insanların turizm faaliyetlerine katılımını kısıtlaması da ayrıca beklenmekte. Hükümetler ise sektörü ayakta tutmak için vergi indirimleri ve kredi teşviki ekipmanlarını kullanmaktalar. Bazı ülkelerde ise tedbirlere ek olarak bütçeden yerleşiklere turizm fonu oluşturmak için çalışmalara başlandı.[2] Tedbirlerin başarılı olup olmayacağını önümüzdeki süreçte gözlemleyeceğiz.

[1]https://www.unwto.org/news/covid-19-international-tourist-numbers-could-fall-60-80-in-2020

[2]https://tr.euronews.com/2020/06/18/italya-turizmi-canland-rmak-icin-vatandaslar-na-500-euro-tatil-destegi-verecek


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