Yunanistan Kurtarma Paketinden Sonra da Teftiş Altında Olacak

Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) Başkanı Klaus Regling, Yunanistan’ın kurtarma paketi programından sonra da mali olarak teftiş altında kalacağını bildirdi.

Regling, siyaset ve iş dünyasından önde gelen isimleri bir araya getiren Delfi Ekonomik Forumu’nda Ağustos ayında sona ermesi planlanan Yunanistan’ın üçüncü kurtarma paketi programından sonraki durumunu değerlendirdi.

Program kapsamında reform müzakerelerine ilişkin dördüncü tur görüşmelerin olumlu devam ettiğini belirten Regling, özelleştirme, kamu idaresi ve geri ödenmeyen banka kredileri konularının görüşüldüğünü dile getirdi.

Regling, Yunanistan’ın son iki yılda önemli bir aşama kaydettiğini anlatarak, tüm derecelendirme kuruluşlarının Yunanistan’ın notunu arttırdığını ifade etti.

Yunanistan’ın 2009 yılında milli gelirine oranla yüzde 50 bütçe açığı verdiğini anımsatan Regling, mali disiplinle Avrupa’da faiz dışı bütçe fazlası veren birkaç ülke arasında olduğunu kaydetti.

Regling, 86 milyar Euroluk son kurtarma paketi kapsamında 40 milyar Eurodan fazla Yunanistan’a kredi sağlandığını, ülkenin 300 milyardan fazla olan kamu borcunun 182 milyar Eurosunun ESM’den alındığı bilgisini paylaştı.

Yunanistan’ın gerekli reformları yerine getirmesi halinde başarılı bir şekilde programdan çıkacağı değerlendirmesinde bulunan Regling, “Program sonrasında bile ESM’nin teftiş sistemi devam edecek. Yunanistan, ESM’nin erken uyarı sistemi kapsamında AB’nin program sonrası denetlemesine tabi olacak. Bu, uzun bir süre de olsa borcun tamamı ödenene kadar devam edecek.” dedi.

Regling ayrıca, eğer Yunanistan’ın borcu hafifletilirse bu teftişin daha sıkı bir şekilde uygulanacağını da kaydetti.

“BATIK KREDİ VE YÜKSEK KAMU BORCU RİSKİ”

Ülkenin kreditörlerinden AB Komisyonunun Yunanistan Misyon Şefi Declan Costello ise ülkede bütçe ve cari dengelerin düzeldiğini, ancak asıl riskin batık kredi oranları ve kamu borcu olduğu uyarısında bulundu.

Batık kredi oranının azaltılması ve kamu borcunun sürdürülebilir hale gelmesinin uzun zaman alacağına işaret eden Costello, “Asıl mesele Yunanistan orta-uzun vadede sürdürülebilir kalkınma gerçekleştirebilecek mi?” ifadesini kullandı.

Costello, program sonrası ilk 3-4 yılın reformların uygulanması açısından çok önemli olduğu uyarısında bulunarak, “Risk uzun süre yüksek kalacak. AB’nin program sonunda yerinde borç hafifletme önlemleri uygulamasının ve Yunanistan’ı teftiş altında tutmasının makul olacağını düşünüyorum.” diye konuştu.