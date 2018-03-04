İşte Eleni’nin şarkısı ‘Fuego’

Eleni bugün şarkısı “Fuego“yu paylaştı. İşte Güney Kıbrıs’ı 63. Eurovision Şarkı Yarışması‘nda temsil edecek olan

Portekiz’in başkenti Lizbon’da düzenlenecek olan 2018 Eurovision Şarkı Yarışması‘nda Güney Kıbrıs’ı temsil edecek olan ismin Eleni Foureira olacağı kanal tarafından geçtiğimiz ay içerisinde ilan edilmişti…

“Helena Paparizou mu bu yıl Güney Kıbrıs’ı temsil edecek?” dedikoduları devam ederken kanal bir anda temsilcinin Eleni olacağını paylaşmıştı.

Panik Records ile çalışan Eleni Foureira birkaç kez Yunanistan’ı Eurovision Şarkı Yarışması‘nda temsil etme ilgisini belirtti ancak teklifleri Yunan yayıncısı ERT tarafından asla kabul etmemişti.