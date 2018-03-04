Girne Belediyesi Danışmanlık ve Destek Merkezi, 9 Mart’ta açılıyor

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile Girne Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalanacak.

Komisyondan verilen bilgiye göre, Girne Belediyesi bünyesinde kurulacak olan “Danışmanlık ve Destek Merkezi”ne yönelik İşbirliği Protokolü, yarın saat 09.30’da Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nda imzalanacak.

İşbirliği protokolüne Girne Belediye Başkanı Nidai Göngördü ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu imza koyacak.

Girne Belediyesi Danışmanlık ve Destek Merkezi’nin açılışı ise 9 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek.