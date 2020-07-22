Yunan Donanma Kaynağı: Birimler her türlü faaliyete karşılık vermeye hazır.

Yunanistan donanması Türkiye’nin Meis yakınlarındaki sondaj faaliyetleri için Navtex yayınlamasının ardından ‘yüksek teyakkuz’a geçerek Ege Denizi’ne savaş gemilerini konuşlandırdı.

Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan bir Yunan donanma kaynağı, Yunan donanmasının yüksek teyakkuz kapsamında Ege Denizi’ne savaş gemileri konuşlandırdığını söyledi.

Türkiye dün NAVTEX yayımlayarak Oruç Reis araştırma gemisinin 21 Temmuz tarihinden itibaren Rodos ile Meis adaları arasında yeni bir sismik araştırma faaliyetinde bulunacağını duyurmuştu.

Bunun üzerine Yunan hükümeti, Türkiye’yi kıta sahanlığına girmek ve egemenlik haklarını ihlal etmekle suçlamıştı.

AFP’ye konuşan Yunan donanma kaynağı, “Donanma birimleri dünden beri Ege Denizi’nin güneyi ve güneydoğusuna konuşlandırılıyor. Birimler her türlü faaliyete karşılık vermeye hazır” dedi.

Yunanistan ‘yüksek teyakkuz’a geçti Yunanistan Donanması Ege Denizi’ne savaş gemilerini konuşlandırdı.