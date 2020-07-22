Kıbrıs

Saner: Ben Başbakan olsam Sn. Baybars’i görevden alırdım

22 Temmuz 2020
Ersan Saner, HP, UBP, Gazimağusa, İskele, Yeni Boğaziçi İmar Planı

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Ersan Saner, gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BRT’de 45+ programnında konuşan Saner, “hükümette bir sıkıntı var demek doğru olmaz ancak imar planıyla ilgili farklı düştüğümüz bazı noktalar var” dedi.

Gazimağusa, İskele, Yeni Boğaziçi İmar Planı konusunda yaşanan süreci anlatan Saner, UBP’nin sürece geç dahil olduğunu şu an planla ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

İmar planı ile ilgili sıkıntıların, Bakanlığın gereken bilgileri zamanında kendilerine vermemesinden dolayı yaşandığını ifade eden Ersan Saner, “UBP’den kimse bilgisi olmadan bir fikir ortaya koymasını beklemesin , bilgileri aldıktan sonra yapılan çalışma neticesinde verilen bir takım hakların uygulanmayacağını gördük” şeklinde konuştu.

Baybars’ın ‘çalışmayan taraf UBP’dir’ açıklamasının oldukça talihsiz olduğunu da ifade eden Ersan Saner, Sayın Bakan ile basın üzerinden değil karşılıklı konuşarak çözüm üretilmesi taraftarı olduklarını kaydetti.

Genel Sekreter Ersan Saner programda “Halkın Partisi’nin ‘hazırlanan İmar Planı’nın noktasına virgülüne dokundurmayı söylemlerinin devam etmesi halinde biz bu imar planının altına imzamızı atmayız ” şeklinde konuştu.

Gazimağusa, İskele, Yeni Boğaziçi İmar Planı’nda, temel şehircilik prensiplerini karşılamayan olaylar gördüklerini ifade eden Ersan Saner, planda gördükleri aksaklıkları anlattı ve 7 temel noktada değişiklik isteyeceklerini kaydetti.

Saner, Başbakan Ersin Tatar’ın planla ilgili bir aylık süre talimatına rağmen İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın plandan iki maddeyi çıkarıp bunu Sn Başbakan’a söylememesinin kabul edilemez olduğunu da ifade eden Ersan Saner, “bunun siyasi sonuçlarının olması gerekir. Ben Başbakan olsam Sn Baybars’i görevden alırdım “ dedi.

İki tarafın bu konuda uzlaşacak mı şeklinde soru üzerine ise Saner “noktasına virgülüne dokundurulmazsa UBP bunun altında imza atmayacak bunu söyledik, birlikte göreceğiz+++ asgari müşterekte anlaşarak bu işi kotarmamız lazım “ ifadelerini kullandı.

UBP Genel Sekreteri yapılan istihdamlar konusunda da konuştu.

Saner, “Çok istihdam varmış gibi bir hava yaratmayalım . Şimdiye kadar 3 yere istihdam yaptık, CAS çalışanlarını istihdam ettik sağlık bakanlığının aldığı hemşireler vardır. Bir de spor dairesine yapılan istihdamlar vardır. Sn Özersay’ın elinde farklı bilgiler varsa bir an önce elindeki bilgileri Sayın Başbakan ile paylaşsın”dedi.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Dizdarlı: Siz kendi alarm seviyenizi sarıdan turuncuya çıkarabilirsiniz

Dizdarlı: Siz kendi alarm seviyenizi sarıdan turuncuya çıkarabilirsiniz

21 Temmuz 2020
Photo of Cumhurbaşkanı Akıncı, ölümle tehdit edildiğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Akıncı, ölümle tehdit edildiğini açıkladı

21 Temmuz 2020
Photo of Erdoğan: Deniz yetki alanlarındaki hak ve çıkarlarımızı kararlılıkla savunuyoruz

Erdoğan: Deniz yetki alanlarındaki hak ve çıkarlarımızı kararlılıkla savunuyoruz

21 Temmuz 2020
Photo of Gemikonağı’nda yarın elektrik kesintisi olacak

Gemikonağı’nda yarın elektrik kesintisi olacak

21 Temmuz 2020
Photo of Müzisyenin vuruluşu

Müzisyenin vuruluşu

21 Temmuz 2020
Photo of Erhürman: Başbakan erken seçim için tarih vererek fiilen bittiğini ilan etti

Erhürman: Başbakan erken seçim için tarih vererek fiilen bittiğini ilan etti

21 Temmuz 2020
Photo of Ülkemizde vakalar artmaya devam ediyor

Ülkemizde vakalar artmaya devam ediyor

21 Temmuz 2020
Photo of Basın Kartı Komisyonu üyeleri topluca istifa etti

Basın Kartı Komisyonu üyeleri topluca istifa etti

21 Temmuz 2020
Photo of Güneyde 2 yeni pozitif vaka

Güneyde 2 yeni pozitif vaka

21 Temmuz 2020
Photo of OCAK’TA ERKEN GENEL SEÇİM Mİ?

OCAK’TA ERKEN GENEL SEÇİM Mİ?

21 Temmuz 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı