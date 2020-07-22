Saner: Ben Başbakan olsam Sn. Baybars’i görevden alırdım

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Ersan Saner, gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BRT’de 45+ programnında konuşan Saner, “hükümette bir sıkıntı var demek doğru olmaz ancak imar planıyla ilgili farklı düştüğümüz bazı noktalar var” dedi.

Gazimağusa, İskele, Yeni Boğaziçi İmar Planı konusunda yaşanan süreci anlatan Saner, UBP’nin sürece geç dahil olduğunu şu an planla ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

İmar planı ile ilgili sıkıntıların, Bakanlığın gereken bilgileri zamanında kendilerine vermemesinden dolayı yaşandığını ifade eden Ersan Saner, “UBP’den kimse bilgisi olmadan bir fikir ortaya koymasını beklemesin , bilgileri aldıktan sonra yapılan çalışma neticesinde verilen bir takım hakların uygulanmayacağını gördük” şeklinde konuştu.

Baybars’ın ‘çalışmayan taraf UBP’dir’ açıklamasının oldukça talihsiz olduğunu da ifade eden Ersan Saner, Sayın Bakan ile basın üzerinden değil karşılıklı konuşarak çözüm üretilmesi taraftarı olduklarını kaydetti.

Genel Sekreter Ersan Saner programda “Halkın Partisi’nin ‘hazırlanan İmar Planı’nın noktasına virgülüne dokundurmayı söylemlerinin devam etmesi halinde biz bu imar planının altına imzamızı atmayız ” şeklinde konuştu.

Gazimağusa, İskele, Yeni Boğaziçi İmar Planı’nda, temel şehircilik prensiplerini karşılamayan olaylar gördüklerini ifade eden Ersan Saner, planda gördükleri aksaklıkları anlattı ve 7 temel noktada değişiklik isteyeceklerini kaydetti.

Saner, Başbakan Ersin Tatar’ın planla ilgili bir aylık süre talimatına rağmen İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın plandan iki maddeyi çıkarıp bunu Sn Başbakan’a söylememesinin kabul edilemez olduğunu da ifade eden Ersan Saner, “bunun siyasi sonuçlarının olması gerekir. Ben Başbakan olsam Sn Baybars’i görevden alırdım “ dedi.

İki tarafın bu konuda uzlaşacak mı şeklinde soru üzerine ise Saner “noktasına virgülüne dokundurulmazsa UBP bunun altında imza atmayacak bunu söyledik, birlikte göreceğiz+++ asgari müşterekte anlaşarak bu işi kotarmamız lazım “ ifadelerini kullandı.

UBP Genel Sekreteri yapılan istihdamlar konusunda da konuştu.

Saner, “Çok istihdam varmış gibi bir hava yaratmayalım . Şimdiye kadar 3 yere istihdam yaptık, CAS çalışanlarını istihdam ettik sağlık bakanlığının aldığı hemşireler vardır. Bir de spor dairesine yapılan istihdamlar vardır. Sn Özersay’ın elinde farklı bilgiler varsa bir an önce elindeki bilgileri Sayın Başbakan ile paylaşsın”dedi.