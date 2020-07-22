Bir tarih böyle çöktü… Çetinkaya Spor Klübü küme düştü

K-Pet Süper Lig’de sezonun son maçına 24 puanla giren Çetinkaya, Düzkaya’yı konuk etti. Maç 0-0 sona eren mücadelenin ardından Çetinkaya lige veda etti.

K-Pet Süper Lig’de 30 haftalık maraton bugün oynanan maçlarla sona erdi.

Ligde Mağusa Türk Gücü şampiyonluğunu geçtiğimiz hafta ilan etmişti. Bugün oynanan maçlar sonunda lig ikincisi Merit Alsancak Yeşilova, üçüncü ise Doğan Türk Birliği oldu.

Gençlik Gücü’nün daha önceden küme düşmesinin ardından lige direk veda eden ikinci takım bugün belli oldu. Sezonun son maçına 24 puanla giren Çetinkaya, başkentte 25 puanlı Düzkaya’yı konuk etti. 0-0 sona eren mücadelenin ardından Çetinkaya lige direkt veda eden ikinci takım oldu.

Ligde küme düşecek üçüncü takımın belli olacağı Play-Out mücadelesinde yer alacak 4 takım Gönyeli, Hamitköy, Binatlı ve Düzkaya olacak.

Play Out maçlarına Gönyeli 18, Hamitköy ve Binatlı 17 puanla başlayacak. Düzkaya ise play-outa 13 puanla başlayacak.

Play-out ilk maç programı şöyle:

Gönyeli-Binatlı

Hamitköy-Düzkaya