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Erdoğan: Kıbrıs’ta barış ve istikrara zarar verebilecek girişimlere müsaade edilmeyecek

22 Temmuz 2020
Türkiye Milli Güvenlik Kurulu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Kıbrıs, Libya

Türkiye Milli Güvenlik Kurulu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan ve 2,5 saat süren toplantının ardından bildiri yayımlandı.
Kıbrıs’taki Türk toplumunun mevcudiyeti ile haklarını görmezden gelen ülkelerin ve aktörlerin, Ada’da barış ve istikrar ortamına zarar verebilecek girişimlerine hiçbir suretle müsaade edilmeyeceğinin altı çizilen bildiride, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuktan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerin korunması konusundaki kati kararlılığı vurgulandı.

Bildiride, Türkiye’nin meşru Libya hükümetinin yanında yer almayı sürdüreceği ve sınır ötesindeki terörist unsurlara karşı mücadelenin uluslararası hukuktan doğan haklar çerçevesinde sürdürüleceği ifade edildi.
Bildiride, Ermenistan’ın barışı bozan ve hukuku hiçe sayan saldırganlığınında şiddetle kınanırken Türkiye’nin her alanda güçlü hazırlık yapmak için gereken mekanizmaları oluşturmasının önemi üzerinde durulduğu kaydedildi.


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