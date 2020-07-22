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Türkiye’de koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı

22 Temmuz 2020
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Türkiye‘de vaka sayıları 44 gün sonra 900 sınırına geriledi. 902 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 222 bin 402’ye yükseldi. 19 kişinin hayatını kaybetmesiyle vefat sayısı 5 bin 545’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu Twitter hesabından paylaştı. 22 Temmuz’da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 43 bin 404 test yapıldı ve 902 yeni vaka tespit edildi. 19 kişi ise hayatını kaybetti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 545’e, toplam vaka sayısı ise 222 bin 402’ye yükseldi.

Türkiye, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs, korona virüs, coronavirus, corona virüs, COVID-19, test, vaka, pozitif, karantina, pandemi, vaka sayısı, test sayısı, PCR, yeni tip koronavirüs, salgın, negatif

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 205 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1203 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 205 bin 214’e yükseldi. Toplam test sayısı 4 milyon 403 bin 31, entübe (solunum cihazına bağlı) hasta sayısı 381, yoğun bakımdaki hasta sayısı ise bin 244 oldu.

“44 GÜN SONRA VAKA SAYISI 900 SINIRINDA”

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük verileri açıkladığı paylaşımında, yeni vaka sayısının 44 gün sonra 900 sınırında olduğunu belirtti.


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