Barış ve özgürlük kupası için yarıştılar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Binicilik Federasyonu 2020 sezonunun 2. yarışını Mağusa’da Royal Atlı Spor Kulübünde haftasonu gerçekleştirdi.

Toplamda 6 kategorinin yer aldığı Engel Atlama Yarışları Cumartesi günü 12 yaş altı cross-pole 70 cm, 70 cm acemi ve 90 cm kategorisi olarak yapıldı.

Pazar günü ise 80 cm acemi, 100 cm barajlı ve 120 cm kategorisi olarak gerçekleşti. Binicilik Federasyonunun yarışına ada genelinde tüm binicilik kulüpleri katıldı.

Haftasonu adeta bir karnaval havasında gerçekleşen yarışlara Tunaç Atlı Spor Kulübü, Royal Atlı Spor Kulübü, Aner Atlı Spor Kulübü, Beşok Atlı Spor Kulübü, Terzioğlu Atlı Spor Kulübü ve Rüzgar Atlı Spor Kulübü katıldı.

18 Temmuz 2020 Cumartesi düzenlenen yarışların sonuçları :

12 yaş altı cross-pole :

1. Tunaç Atlı Spor Kulübünden Nerin Batıdeniz Zorba isimli atıyla

2. Tunaç Atlı Spor Kulübünden Nerin Batıdeniz Jack isimli atıyla

3. Aner Atlı Spor Kulübünden Koray Güler Safari isimli atıyla

70 cm acemi parkuru :

5-12 yaş :

1. Tunaç Atlı Spor Kulübünden Nerin Batıdeniz Zagor isimli atıyla

2. Royal Atlı Spor Kulübünden Asya Altıngüneş Güneş isimli atıyla

3. Tunaç Atlı Spor Kulübünden Nerin Batıdeniz Leon isimli atıyla

12-14 yaş :

1. Royal Atlı Spor Kulübünden Ali Toruntay Asya isimli atıyla

2. Royal Atlı Spor Kulübünden Ali Toruntay Sydney isimli atıyla

3. Aner Atlı Spor Kulübünden Nurten Paralik Kinder isimli atıyla

90 cm kategorisi :

12-14 yaş :

1. Aner Atlı Spor Kulübünden Defne Çobanoğlu Arsenyos isimli atıyla

15-18 yaş :

1. Aner Atlı Spor Kulübünden Doğa Çobanoğlu Stupillion isimli atıyla

2. Beşok Atlı Spor Kulübünden Çisem Özoktay Venüs isimli atıyla

3. Aner Atlı Spor Kulübünden Merve Falyalı Campari isimli atıyla

18 yaş üstü :

1. Tunaç Atlı Spor Kulübünden Jasmine Çelebioğlu Zorba isimli atıyla

2. Aner Atlı Spor Kulübünden Arda Aner Çakır isimli atıyla

3. Tunaç Atlı Spor Kulübünden Jamine Çelebioğlu Zoe isimli atıyla

90 cm genel klasman :

1. Tunaç Atlı Spor Kulübünden Jasmine Çelebioğlu Zorba isimli atıyla

2. Aner Atlı Spor Kulübünden Arda Aner Çakır isimli atıyla

3. Tunaç Atlı Spor Kulübünden Jasmine Çelebioğlu Zoe isimli atıyla

19 Temmuz 2020 Pazar günü düzenlenen yarışların sonuçları :

80 cm kategorisi :

5-12 yaş :

1. Tunaç Atlı Spor Kulübünden Nerin Batıdeniz Zorba isimli atıyla

2. Tunaç Atlı Spor Kulübünden Nerin Batıdeniz Leon isimli atıyla

12-14 yaş :

1. Royal Atlı Spor Kulübünden Derin Satvet Jubilee isimli atıyla

2. Tunaç Atlı Spor Kulübünden Erez Aktül Zagor isimli atıyla

3. Royal Atlı Spor Kulübünden Derin Satvet Tomba isimli atıyla

15-18 yaş :

1. Aner Atlı Spor Kulübünden Kerem Atalay Arsenyos isimli atıyla

18 yaş üstü :

1. Kıbrıs Atlı Spor Kulübünden Tuğberk Eskimuhtaroğlu Secret isimli atıyla

2. Aner Atlı Spor Kulübünden Fevzi Kızılkılıç Çakır isimli atıyla

3. Royal Atlı Spor Kulübünden Sohaib Mahfadi Sydney isimli atıyla

100 cm barajlı :

12-14 yaş :

1. Aner Atlı Spor Kulübünden Defne Çobanoğlu Campari isimli atıyla

2. Aner Atlı Spor Kulübünden Defne Çobanoğlu Arsenyos isimli atıyla

3. Aner Atlı Spor Kulübünden Defne Çobanoğlu Mr Marley isimli atıyla

15-18 yaş :

1. Terzioğlu Atlı Spor Kulübünden Leyla Gökaşan Wulensa isimli atıyla

2. Beşok Atlı Spor Kulübünden Çisem Özoktay Venüs isimli atıyla

3. Aner Atlı Spor Kulübünden Doğa Çobanoğlu Çakır isimli atıyla

18 yaş üstü :

1. Terzioğlu Atlı Spor Kulübünden Zeki Besim Proche isimli atıyla

2. Tunaç Atlı Spor Kulübünden Jasmine Çelebioğlu Güneş isimli atıyla

3. Tunaç Atlı Spor Kulübünden Jasmine Çeleboğlu Zoe isimli atıyla

100 cm barajlı genel klasman :

1. Terzioğlu Atlı Spor Kulübünden Leyla Gökaşan Wulensa isimli atıyla

2. Beşok Atlı Spor Kulübünden Çisem Özoktay Venüs isimli atıyla

3. Terzioğlu Atlı Spor Kulübünden Zeki Besim Proche isimli atıyla

120 cm :

15-18 yaş :

1. Terzioğlu Atlı Spor Kulübünden Leyla Gökaşan Wulensa isimli atıyla

18 yaş üstü :

1. Ferdi yarışmacı Hayri Baykan Content isimli atıyla

2. Tunaç Atlı Spor Kulübünden Jasmine Çelebioğlu Güneş isimli atıyla

120 cm genel klasman :

1. Ferdi yarışmacı Hayri Baykan Content isimli atıyla

2. Terzioğlu Atlı Spor Kulübünden Leyla Gökaşan Wulensa isimli atıyla

3. Tunaç Atlı Spor Kulübünden Jasmine Çelebioğlu Güneş isimli atıyla