Yunan askeri mültecilere ateş açtı: 1 ölü, 5 yaralı

Yunanistan sınırında insanlık dramı yaşanıyor.

Edirne’den Yunanistan’a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere Yunanistan askerinin açtığı ateş sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Göçmenlere Yunanistan polis ve sınır birliklerince ses, sis, gaz bombaları, plastik mermi ve gerçek mermiler kullanılarak ateş açıldığı gözlemlenirken, açılan ateş sonucunda yaralanan göçmenlerden birinin kurtarılamadığı ifade edildi.

İki gün önce de Yunan askerlerinin açtığı ateş sonucu iki kişi daha yaşamını yitirmişti.