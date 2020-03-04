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Yunan askeri mültecilere ateş açtı: 1 ölü, 5 yaralı

4 Mart 2020

Yunanistan sınırında insanlık dramı yaşanıyor.

Edirne’den Yunanistan’a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere Yunanistan askerinin açtığı ateş sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Göçmenlere Yunanistan polis ve sınır birliklerince ses, sis, gaz bombaları, plastik mermi ve gerçek mermiler kullanılarak ateş açıldığı gözlemlenirken, açılan ateş sonucunda yaralanan göçmenlerden birinin kurtarılamadığı ifade edildi.

İki gün önce de Yunan askerlerinin açtığı ateş sonucu iki kişi daha yaşamını yitirmişti.




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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