Ekonomi

Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 417 lirayla rekor tazeledi

23 Temmuz 2020
altın, yatırım, ekonomi,

Yatırımcıların güvenli liman olarak nitelendirdiği altının gram fiyatı 417 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek 684 liradan, cumhuriyet altını ise 2.787 liradan satılıyor.

Dün günü 409 liradan kapatan altın yükselmeye devam ediyor. Rekor üstüne rekor kırmaya devam eden güvenli liman saat 19.30 itibarıyla 417 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 684 liradan, cumhuriyet altını ise 2.787 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.894 dolar seviyesinde bulunuyor.

YIL SONUNDA 450 LİRAYI GÖREBİLİR

Her güne yeni bir rekorla başlayan altının gramında yükseliş devam ederken, kuyumcular artışın bu şekilde devam etmesi durumunda yıl sonunda gram altının 450 lirayı görebileceğini belirtti.


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