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Türkiye’de koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı

23 Temmuz 2020
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Türkiye‘de vaka sayıları düne göre arttı. Son 24 saatlik verilere göre; 913 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 223 bin 315’e yükseldi. 18 kişinin hayatını kaybetmesiyle vefat sayısı 5 bin 563’e yükseldi. Bakan Koca, son 3 günde vakaların arttığı 7 ile dikkat çekti.

Türkiye’nin günlük koronavirüs verilerini açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 ilde artan vakalara dikkat çekti. Bakan Koca, “Son 3 gün vaka sayısı en çok artan iller: Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri, Erzurum” dedi.

Türkiye, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs, korona virüs, coronavirus, corona virüs, COVID-19, test, vaka, pozitif, karantina, pandemi, vaka sayısı, test sayısı, PCR, yeni tip koronavirüs, salgın, negatif

TOPLAM VAKA SAYISI 223 BİNİ AŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu Twitter hesabından paylaştı. 23 Temmuz’da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 43 bin 343 test yapıldı ve 913 yeni vaka tespit edildi. 18 kişi ise hayatını kaybetti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 563’e, toplam vaka sayısı ise 223 bin 315’e yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 206 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1151 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 206 bin 365’e yükseldi. Toplam test sayısı 4 milyon 446 bin 374, entübe (solunum cihazına bağlı) hasta sayısı 378, yoğun bakımdaki hasta sayısı ise bin 251 oldu.


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